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ANKARA

“HDP’ye bakanlık” krizi CHP’de de tartışılıyor: ‘HDP’siz olmaz’ diyenler çoğaldı

“HDP’ye bakanlık” krizi CHP’de de tartışılıyor. Parti içinde bir grup HDP ile iş birliğine uzak dururken, bir grup ise bunu seçim için zorunlu görüyor.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
“HDP’ye bakanlık” krizi CHP’de de tartışılıyor: ‘HDP’siz olmaz’ diyenler çoğaldı
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“HDP’ye bakanlık” krizi CHP’de de tartışılıyor. Parti içinde bir grup HDP ile iş birliğine uzak dururken, bir grup ise bunu seçim için zorunlu görüyor. CHP’de HDP’nin 6’lı masada yer almasını istemeyen, buna karşı çıkan bir damarın varlığı bilinirken, özellikle partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki kararın 26 Eylül’e ertelenmesi, HDP karşıtı kliğin CHP içinde etkili olduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor.

CHP’ye yakınlığı ile bilinen anket firmalarının 6’lı masanın oy oranının yüzde 40’a ulaştığı yönünde Genel Merkez’e sunduğu kamuoyu yoklamaları ise diğer grubun elini güçlendiriyor. Bunun, CHP içinde “HDP’siz olmayacağını, HDP’ye muhtaç olunduğunu” düşünenlerin sayısını arttırdığı belirtiliyor. Yaşan gerilimin krize dönüşmesini istemeyen Genel Merkez ise “HDP’ye bakanlık” krizini uyutma karar aldı. CHP kaynakları, İYİ Parti’ye yönelik çıkışların yumuşatılmasını “krizin uyutulması” olarak yorumladı.

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