​HDP’ye savunma için 60 gün ek süre: Siyasi yasak istenenlere 30 gün

ABDULLAH SARİCA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü PKK’nın “siyasi kanadı” olarak nitelendirdiği HDP’nin kapatılması istemiyle açtığı davada süreç işliyor. AYM’nin, iddianameyi kabul etmesinin ardından iddianame ve eklerini HDP’ye tebliğ etmişti. Ön savunmasını 7 Eylül’e kadar vermesi gereken HDP 11 Ağustos’ta ek süre talebinde bulundu.

HDP’nin ek süre talebini dün ele alan AYM Genel Kurulu, talebi kabul ederek 60 gün ek süre verdi. HDP, 6 Kasım’a kadar savunmasını tamamlayarak AYM’ye sunacak.

Yüksek Mahkeme, hakkında siyasi yasak talebinde bulunulan isimlere ise savunmaları için 30 gün süre verdi. Bu isimler, kendilerine tebligat yapılmasını takip eden 30 gün içinde savunmalarını verecek.

Süreç nasıl işleyecek?