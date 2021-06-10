Gündem Helvalıpınar Camiine Yıldırım dokunuş
YEREL GÜNDEM

Helvalıpınar Camii'ne 'Yıldırım' dokunuş

Yıldırım Belediyesi, Şükraniye Mahallesi’ndeki Helvalı Pınar Camii çevresinde yapımına başladığı ‘Helvalıpınar Camii Meydanı ve Çocuk Parkı’ projesi ile bölge sakinlerine nefes aldıracak sosyal donatı alanını ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Helvalıpınar Camiine Yıldırım dokunuş
Helvalıpınar Camii

Yıldırım’ın çehresini sosyal donatı alanlarıyla değiştirmek, yeşil alan miktarını arttırmak ve vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmak için projeler yürüten Yıldırım Belediyesi, ilçeye yeni yaşam alanları kazandırıyor. Bu kapsamda Şükraniye Mahallesi’nde, binaların arasına sıkışmış durumda kalan Helvalıpınar Camii çevresinde hayata geçirilen, toplamda bin 250 metrekarelik alanda oluşturulacak ‘Helvalıpınar Camii Meydanı ve Çocuk Parkı’nda; kıraathaneden bay-bayan tuvaletlere, çocuk oyun alanından dinlenme yerlerine kadar birçok sosyal donatı bulunacak.

‘EKİM AYI İÇERİSİNDE HİZMETE GİRECEK’

Yıldırım’ın, sosyal yaşam alanları açısından ciddi ihtiyaçları olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler bu minvalde sosyal yaşam alanlarını arttırmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda da Helvalıpınar Camii’nde çevre düzenlemesi çalışmalarına başladık. Cami çevresindeki bin 250 metrekarelik bir alanın kamulaştırılmasını sağlayarak buraya 650 metrekarelik bir çocuk parkı kazandırıyoruz. Ayrıca, caminin avlusu olarak da kullanılabilecek şekilde bir meydan düzenlemesi yapıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Yıldırım nezih bir mekân kazanacak. Hem çocuklarımızın, kadınlarımızın nefes aldığı bir mekan hem de namaz vakitlerinde cami cemaatinin vakit geçirebileceği bir ortam hazırlamış olacağız. Projemizi inşallah bu yılın Eylül ayı sonuna kadar da bitirmiş olacağız. Ekim ayından itibaren çocuklarımıza, mahalle sakinlerimize, hemşehrilerimize hizmet etmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Karanlık dünyası aydınlanacaktı

Karanlık dünyası aydınlanacaktı

Minik Miraç'ın umutlarını çaldılar.
Kızın Elif sana doyamadı

Kızın Elif sana doyamadı

​Şehit eşinden yürek yakan sözler.
Kabine Toplantısı ertelendi

​NATO Zirvesi nedeniyle bugüne çekilmişti

Lüksün Merkezi Nişantaşı'nda

Lüksün Merkezi Nişantaşı'nda

​Dap Yapı'dan Sağlıklı Evler

​PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri yetmedi.

​Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili açıklama.
Erdoğan'la görüşme<br>hayali gerçek oldu

Erdoğan'la görüşme
hayali gerçek oldu

Telefonda karşısında görünce büyük heyecan yaşadı.

​Areda Survey'in araştırması, Türk halkının birliğe bakışını gözler önüne serdi.

​İYİ Parti-HDP gerilimi yükseliyor.

Başlatılan temizlik seferberliği kesintisiz sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.