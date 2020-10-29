Her an harekete geçebiliriz

AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’deki terör yuvalarına yönelik yeni bir operasyon mesajı verdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Amanoslardan Türkiye’ye eylem için giren iki terörist tespit edildi ve büyük bir felaketin önüne geçildi. Bu olay, Türkiye’nin Suriye merkezli terör saldırıları konusundaki hassasiyetinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Suriye sınırımız boyunca kontrolümüz altında bulunmayan yerlerdeki terör örgütü varlığının ve ülkemize yönelik tehditlerinin, bize verilen tüm sözlere rağmen artarak sürdüğünü görüyoruz.

BAHANELERİNİN ALTI BOŞ

Şayet bize verilen sözler tutularak buralardaki tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkarılmazsa ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum. Suriye’deki varlıklarını DEAŞ’la mücadeleye bağlayanların bahanesinin altı da boştur. DEAŞ’la gerçek anlamda yalnızca Türkiye mücadele ediyor.

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ORTA OYUNUNU BIRAKIN

Rusya’nın, İdlib bölgesindeki Suriye Milli Ordusu güçlerinin eğitim merkezine yönelik saldırısı, bölgede kalıcı barış ve huzurun istenmediğinin işaretidir. Suriye topraklarına çöreklenen ama DEAŞ’la bizim kadar mücadelesi olmayan güçler, artık bu orta oyununu bir kenara bırakmalıdır. Türkiye’nin gücü gerekiyorsa Suriye’yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir.

PUTİN’E BU İŞİ BİRLİKTE ÇÖZERİZ DEDİM

Ermenistan’ın Azerbaycan Türklerinin topraklarını işgal etmesinden bu yana 30 yıl geçti. Minsk Üçlüsü adeta ipe un seriyor. En son dün (önceki) akşam Sayın Putin ile de bir görüşmemiz oldu. Dedik ki ‘Artık bu işe Kafkaslar’da bir son verelim. İstersen bu işi birlikte çözeriz. Siz Paşinyan ile görüşmeleri yapın, ben İlham kardeşimle yapayım. Bu işi artık tatlı bir yere bağlayalım’ dedik.

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BABAMIZIN OĞLUNU GÖZÜMÜZ GÖRMEZ

Tabii kırmızı çizgilerimizi de söyledik, bu kırmızı çizgilerimiz aşıldığında da hiç kimse kusura bakmasın babamızın oğlunu gözümüz görmez. Bize diyorlar ki ‘Siz Orta Doğu’dan, Suriye’den Azerbaycan’a yabancı güçler gönderiyorsunuz.’ Ben de Sayın Başkan’a ‘Şu anda 2 bin civarında PKK’lı Ermenistan saflarında savaşıyor. ‘Benim onlardan haberim yok’ dedi.

AKSİ TAKDİRDE GEREĞİ YAPILIR

‘Ben şimdi size haber veriyorum’ dedim. Bunun üzerinde durmanız lazım. ‘Bu PKK’lılar, YPG’liler nereden geliyor biliyor musunuz?’ dedim. Suriye’de bunlar çalışıyordu, Suriye’den oraya ithal ve bu konuda da dayanışmamız lazım. Benim özellikle tabii Sayın Putin’in PKK, YPG bunlara yüz vereceğine ihtimal vermiyorum ama Paşinyan’a bunu söylemesi lazım. Aksi takdirde gereği yapılır.

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