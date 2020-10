Her an harekete geçebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’da büyük bir felaketin önüne geçildiğini belirterek, Suriye’de yeni bir harekat sinyali verdi: Bize verilen sözler tutularak tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkarılmazsa, her an harekete geçebiliriz. Türkiye’nin gücü gerekiyorsa Suriye’yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterli.

Fazlı Şahan 29 Ekim 2020, 00:00 Son Güncelleme: 29 Ekim 2020, 00:30 Yeni Şafak