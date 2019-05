Her an her yerde ölüme davetiye: Makas terörü

Alınan önlemler ve para cezalarına rağmen trafikte 'makas terörü' bir türlü engellenemiyor.

Her an her yerde diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan trafik magandaları, yaşanan onca acıya rağmen bir türlü ders almıyor. Trafikte kabus haline gelen 'makasçılar', ülkenin hemen her yerinde gece gündüz terör estirip vatandaşların canını hiçe sayıyor.

Zaman zaman da makas atarak yarışan bu sürücülerden birinin neden olduğu bir kaza yine kameraya yansıdı.

Kaza önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İçinde 4 kişinin bulunduğu araç, İstanbul D-100 karayolunda makas atarak ilerliyordu. Makas atan sürücü, Zeytinburnu'nda arasından geçtiği araçlardan birine hafif çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı araçtakilerden birinin cep telefonuna yansıdı.

SON BİR YILDA 7 KİŞİ ÖLDÜ, 67 KİŞİ YARALANDI

Habertürk'ün haberine göre, onlarca ölümlü kazaya rağmen bir türlü ders alınmadığı için kazaların da ardı arkası kesilmiyor.

Üstelik son düzenleme ile bu cezalar arttırılmıştı. Trafik cezalarını artıran geçen yıl ekim ayında Meclis'ten geçen yeni düzenlemeye göre, 'makas yapan ya da ters yönde gidenlere' 1002 lira ceza verilecek.

Ancak görünen o ki son bir yılda yaşanan kazalara bakıldığında trafik cezalarındaki artışın magandalar için yeterli olmadığı görülüyor. Sadece son bir yıl içinde meydana gelen kazalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 67 kişi de yaralandı.

İşte o kazalar:

OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI (23 NİSAN 2019)

İstanbul Kağıthane'de, makas atarak ilerleyen aracın sürücüsü, kazaya neden olduktan sonra durmayarak kaçtı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kağıthane'de makas atan sürücünün sıkıştırdığı araç takla attı.

MAKAS ATAN MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI (13 NİSAN 2019)

Bursa'da makas atarak ilerlediği öne sürülen minibüsün otomobile çarptığı kazada, 1 kişi yaralandı.

OTOBÜS DURAĞINA GİRDİ: 3 YARALI (30 MART 2019)

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sürücüsünün makas attığı iddia edilen otomobilin arkadan çarptığı otomobil, otobüs durağına daldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

MAKAS ATARKEN BARİYERLERE GİRDİ: 1 YARALI (30 MART 2019)

İstanbul E-5 karayolu Haramidere mevkiinde 'makas' attığı iddia edilen otomobil sürücüsü kontrolü kaybedince bariyerlere çarptı.

Haramidere'de makas atan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip, bariyerlerde çarptı.

TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA (10 MART 2019)

İstanbul TEM Otoyolu'nda makas atan bir araç nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

SIKIŞTIRILINCA BARİYERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ (3 MART 2019)

Antalya'da, Orhan K.'nin (56) kullandığı otomobil, makas atan otomobil sürücüsünün sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada Orhan K. yaşamını yitirdi.

YAĞ TANKERİNE ÇARPTI: 1 YARALI (22 ŞUBAT 2019)

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda sıvı yağ yüklü tankere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anını anlatan tanker sürücüsü Hidayet Sever, "'Güm' diye bir ses geldi. Aynadan bir baktım otomobilin savrulduğunu gördüm. Sonra aracı kenara çektim koştum geldim. Durumu sağlık ekiplerine bildirdim. Ben görmedim ama görenler, 'bir sağa bir sola makas atarak ilerliyordu sonra çarptı' dediler" diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolunda makas atan sürücü aracının kontrolünü kaybetti.

ÇARPTIĞI ARAÇ TAKLA ATTI: 1 YARALI (15 ŞUBAT 2019)

İstanbul E-5 Otoyolu Kozyatağı mevkiinde trafikte makas atarak ilerleyen sürücü başka bir araca çaptı. Trafik magandasının çarptığı araç takla atarak bariyerlere çarparken, sürücü hafif yaralandı.

TEM'TE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI (11 ŞUBAT 208)

İstanbul TEM Otoyolu Edirne istikametinde iki otomobilin karıştığı kazada bir araç takla attı. Takla atan araçta bulunan bir kadın yaralandı.

Eskişehir Çevreyolu üzerinde araçlar arasında makas atarak ilerleyen bir otomobil, kazaya neden oldu. Sürücü aracı ile makas attığı esnada bir başka otomobile çarparak takla atmasına sebep oldu, 1 kişi yaralandı.

OTOSTOP FACİASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI (5 ŞUBAT 2019)

İstanbul Bakırköy'de lise öğrencileri Julia İnanch ve Lilav Heja Can'ın otostop çekmek suretiyle bindikleri Furkan Toker'in kullandığı araç, makas atarak ilerlerken kaza yaptı. Feci kazada 11. sınıf öğrencisi Julia İnanch ölürken, sınıf arkadaşı Lilav Heja Can yaralandı. Sanık hakkında 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Makas atarken kaza yapan araç.

OKMEYDANI'NDA ZİNCİRLEME KAZA (20 OCAK 2019)

İstanbul Okmeydanı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolu girişinde makas atarak ilerleyen sürücü bariyere çarpınca, zincirleme kaza meydana geldi. Beton mikserinin de karıştığı zincirleme kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede kaza sebebiyle trafik oluştu.

3 ARACA ÇARPTI: 1 YARALI (13 OCAK 2019)

Bursa'da, sürücüsünün makas attığı öne sürülen otomobil, önce önündeki araca, ardından da park halindeki 2 araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Kaçar (45) yaralandı.

Bursa’da alkollü sürücü makas atarak ilerlerken, aynı istikamette giden 2 araca çarptı. Kaza sonucu 2’si çocuk 3 kişi yaralanırken, sürücüler ve yakınları arasında kavga çıktı. Polis ekipleri tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı ayırabilmek için biber gazı kullandı. Güçlükle sakinleştirilen kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.

EĞLENCE DÖNÜŞÜ KAZA: 4 YARALI (1 OCAK 2019)

Bursa'da yılbaşı gecesi eğlence dönüşü makas atarak ilerleyen otomobilin kaza yaptı, 1'i kadın 4 kişi ağır yaralandı.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI (28 ARALIK 2018)

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, bir otomobilin iddiaya göre makas atması sonucu kaza meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Kazanın ardından hurdaya dönen araç.

TİCARİ ARACA TAKLA ATTIRDI: 1 YARALI (21 ARALIK 2018)

İstanbul TEM otoyolunda iddiaya göre makaslar atarak yolda seyreden bir sürücü yolda bulunan ticari araca kaza yaptırdı. Takla atan araç sürücüsü hafif yaralandı.

