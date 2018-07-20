Gündem Her Arakanlının evine et girecek
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Her Arakanlının evine et girecek

Son yüzyılın en büyük zulümlerine maruz bırakılan Arakanlı Müslümanlar için Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ile Sadakataşı Derneği kurban kampanası başlattı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Kurban etleri zor durumdaki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.
Kurban etleri zor durumdaki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Bir kurban hissesinin 700 TL olarak belirlendiği organizasyonda bağışlar Bangladeş’te yer alan Arakan mülteci kamplarına ulaştırılacak.

Uğur Yıldırım

GÜVENLİ ŞEKİLDE ULAŞTIRACAĞIZ

Yardımda bulunmak isteyenler Sadakataşı Derneği’nin internet sitesinden ya da IBAN numaraları ile bağış yapabilecek. Kampanya hakkında Yeni Şafak’a açıklamada bulunan UMHD Başkanı Av. Uğur Yıldırım, "Bölgede 1 milyondan fazla mülteci var Bu da aslında bölgede her aileye, her barakaya et girmesini sağlamak gibi bir hedefimiz olduğunu varsaydığımız takriben 200 bin hisse ediyor. Bize yardımcı olacak kişilerin bağışlarını mümkün olan en güvenli şekilde oraya ileterek dünyanın en muhtaç insanlarına kurban ulaştırmış olacağız” dedi.

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