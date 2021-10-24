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Her bebek için doğaya bir fidan

Her Meramlı için bir fidan kampanyasını başlatarak ilçenin yeşil dokusunu artırma hedefiyle yola çıkan Meram Belediyesi’nin diktiği fidanlar, büyümeye devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Her bebek için doğaya bir fidan ​
Başkan Kavuş, “2020 başından şu ana kadar ilçemizde 4 bin 890 fidan diktik” dedi.

Her Meramlı için bir fidan kampanyasını başlatarak ilçenin yeşil dokusunu artırma hedefiyle yola çıkan Meram Belediyesi’nin diktiği fidanlar, büyümeye devam ediyor. İlk etapta ‘Her doğan bir fidan’ sloganıyla başlayan projenin ilk fidanını 2019 yılında ilçe sakinleri adına kendisinin bizzat toprakla buluşturduğunu hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bugün dikilen fidanların bir gün koca bir ormana dönüşerek Meram’a güzellik katacağını kaydetti. Başkan Kavuş, “2020 başından şu ana kadar ilçemizde 4 bin 890 fidan diktik” dedi.

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