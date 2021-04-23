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Gündem HES kodu sorgusunda riskli çıktı Otelden kaçan şahıs polisten kaçamadı
BOLU

HES kodu sorgusunda 'riskli' çıktı: Otelden kaçan şahıs polisten kaçamadı

Bolu’da, otele giriş kaydı yaptırdığı sırada HES kodu sorgusunda riskli çıkınca otelden kaçan şahsı evinde yakalayan polis ekipleri adli ve idari işlem yaptı.

Haber Merkezi İHA
HES kodu sorgusunda riskli çıktı: Otelden kaçan şahıs polisten kaçamadı
Şahsın otelden ayrıldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Aktaş mahallesi Öney sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. K.A. isimli vatandaş marketten alışveriş yaptıktan sonra konaklamak için otele geldi. Otel sahibi İsmail Adıyaman tarafından otele giriş kaydı yapılması için kimliği istenilen K.A’nın HES kodu sorgusunda riskli olduğu görüldü.

Adıyaman, K.A’nın riskli grupta olması sebebiyle kendisinin otele girişinin yapılamayacağını ve polisi araması gerektiğini söyledi. Adıyaman’ın polisi arayacağını duyan K.A., hızla otelden ayrılarak gözden kayboldu.

  • K.A’nın riskli olduğu halde konaklamak için otele gelmesi ve otel sahibinin polisi arayacağını söylemesi üzerine otelden kaçması güvenli kameralarına anbean yansıdı.

Polis cezasız bırakmadı

K.A’nın riskli olduğu halde dışarıda olması ve polis ekiplerini beklemeden otelden kaçmasının kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

  • Şahsın giriş yaptırmak için kimlik bilgilerini bıraktığı otele giden ekipler, K.A’nın ev adresini tespit etti.

Ekipler koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden ve karantina kurallarını ihlal eden K.A’ya 3 bin lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca K.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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