Gündem Hesabına yanlışlıkla yatan 10 bin lirayı iade etti Başına gelmeyen kalmadı
ADANA

Hesabına yanlışlıkla yatan 10 bin lirayı iade etti: Başına gelmeyen kalmadı

Adana'da hesabına yanlışlıkla 10 bin lira gelen bir esnaf, bunu fark edip parayı geri iade etmesine rağmen, paranın sahibi tarafından hesabını ele geçirdiği iddiasıyla mahkemeye verildi.

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Haber Merkezi Diğer
Hesabına yanlışlıkla yatan 10 bin lirayı iade etti: Başına gelmeyen kalmadı
Adana

Edinilen bilgilere göre, Adana’da esnaf Halit Daş’ın bir özel bankada bulunan hesabına yaklaşık 6 ay önce 10 bin lira para yatırıldı.

Daş, para gönderen kişiyi tanımadığı için hemen bankayla irtibata geçip 10 bin liranın iade edilmesi talebinde bulundu. Ancak özel banka paranın iade edilemeyeceğini hesaba bloke konulacağını söyledi.

Bunun üzerine Daş, kendi hesabına bloke koydurdu. Birkaç gün sonrada hesabına yanlışlıkla gelen parayı sahibine geri aktardı. Ancak aradan biraz zaman geçtikten sonra kendisine gelen mahkeme celbiyle yıkıldı.

Hesabını ele geçirdi iddiası

Parasını geri ödediği şahıs Daş’a hesabını ele geçirdiğini öne sürerek dava açtı.

Hiçbir suçu yokken mahkemeye gitmek zorunda kalan Daş, “Ben gelen paraya elimi bile sürmedim. Kendi hesabına bloke koydurup gelen parayı da hemen iade ettim. Ben iyilik yaptım ama hesap hırsızı yaptılar beni. Benim hiçbir şekilde bu adamın hesabıyla alakam yok. Benim hesabıma geliyor para. Benim bu olaya başka dahilim yok. Ben bu olaydan dolayı mağdur oldum. Mahkeme devam ettiği için hala hesabımda bloke var. İşlem yapamıyorum. Ben kimsenin hesabını çalmadım, sadece hesabıma gelen parayı sahibine iade ettim. İyilik yaptım kötülük gördüm ben bu işi anlamadım” dedi.

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