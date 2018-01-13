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POLİTİKA

'Hiçbir güç Türkiye'yi bölemez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bingöl 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. Hiçbir gücün Türkiye'yi bölemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milleti parçalayamaz. Siz bizim yanımızda böyle kararlı durursanız terör örgütleri başarılı olamaz. Onların arkalarındaki güçlere rağmen vatan toprağının tek bir parçasını bizden koparamıyorlar." dedi. Ayrıca Erdoğan, "Güçlü bir Türkiye bilesiniz ki dünyaya ayar veren bir Türkiye olacaktır." ifadelerini kullandı.

Haber MerkeziYeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bingöl 6. Olağan Kongresi'nde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bingöl 6. Olağan Kongresi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bingöl'de önemli açıklamalarda bulunuyor...

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Şu anda karşımda bölücü teröre şamar olup inen bir Bingöl görüyorum.

Vefanın şehri Bingöl'ü ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum.

Gençler aşık ne güzel söylemiş. Bingöl 4 dağ içinde yanım yağ içinde kim Bingöl'ü sorarsa bir yarim var içinde. Bizde bugün 2 buçuk senelik hasretin ardından Bingöllü kardeşlerimizi görmeye geldik.

Bu ülkenin içinde olanlar değil dışarı da olanlarda kıskanıyor. Şuan karşımda kabına sığmayan Bingöl görüyorum. Terör örgütüne şamarı vuran Bingöl görüyorum.

"FETÖ'cülere meydanı dar eden Bingöllülere teşekkür ediyorum"

Ülkemizde siyasete dışarıdan karışan zemin hazırlayanlar Cumhurbaşkanlığı Hükümetiyle tarihe karışacaktır. Hain FETÖ'cülere meydanı dar eden Bingöllülere teşekkür ediyorum.

Hiçbir güç Türkiye'yi bölemez. Bu milleti parçalayamaz. Siz bizim yanımızda böyle kararlı durursanız terör örgütleri başarılı olamaz. Onların arkalarındaki güçlere rağmen vatan toprağının tek bir parçasını bizden koparamıyorlar.

Bu millet ölüm kusan uçaklara rağmen bağımsızlığından zerre kadar ödün vermemiştir.

Son Kudüs meselesinde barış ve istikrarı sağlamak için gerekirse tüm dünyayı ayağa kaldırırız dedik tüm imkanlarımızı seferber ettik.

"Tüm şer şebekelerinin heveslerini kursaklarında bırakacağız"

Türkiye milli güvenliğini ilgilendiren tüm konularda hem saha da hem masada olmaya devam edecektir. Tüm şer şebekelerinin heveslerini kursaklarında bırakacağız. Toprağa düşen her bir şehidimizin yaralanan her bir gazimizin acılarını bu katil sürülerinin yanında asla bırakmayacağız.

Söz verdiğimiz gibi Bingöl'ü doğalgaz ile buluşturduk. Bazı vatandaşlarımız kullanmaya başladı. Şehrin tamamını gelecek yıl doğalgaz ile tanıştıralım da benim Bingöllü hanım kardeşlerim rahatlasınlar.

Bingöl için 6 adet yol projemiz devam ediyor.

Bingöl'e havalimanını biz yaptık.

Bingöl'e yaptığımız kayak tesislerine 2016-2017 sezonunda 100.000 kişi geldi.

2017 yılında Bingöl Üniversitesi’ni Pilot Üniversite ilan ettik.

Bugünlere oyunları boza boza, kaos senaryolarını yırta yırta geldik. Hiçbir başarı tesadüfen ortaya çıkmadı Hepsinde alnımızın teri var.

Güçlü bir Türkiye bilesiniz ki dünyaya ayar veren bir Türkiye olacaktır.

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