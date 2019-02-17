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Ankara'daki hırsızlık yöntemi Amerikan filmlerini aratmadı

Hırsızların yöntemi Amerikan filmlerini aratmadı

Başkent’te elektronik ürün satan marketlere dadanan yabancı uyruklu hırsızların kurduğu düzenek, Amerikan filmlerindeki hırsızlık olaylarını aratmadı. Hırsızlar, içerisini alüminyum folyo ile kapladıkları çantalara, alarm kesici aparatlar taktı.

Haber Merkezi IHA
Alarmların çalmasını naylon ve alüminyum folyo ile engellemişler
Alarmların çalmasını naylon ve alüminyum folyo ile engellemişler

Ankara’da Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde bulunan elektronik marketlerde 7 ayrı hırsızlık olayı meydana geldi.

Ankara Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği olay sonrasında başlatılan çalışmada, başta Kolombyia, Gürcistan ve Afganistan olmak üzere yabancı uyruklu 40 kişi yakalandı.

Büro ekipleri son iki yıldır hırsızlık olaylarına ilişkin geniş çapta operasyonlar düzenliyor. Son olayda yakalanan hırsızların, Amerikan filmlerindeki profesyonel hırsızlık çetelerinin kullandığı yöntemle hırsızlık yaptığı ortaya çıkartıldı.

Kendilerine aile süsü vermişler

Kendilerine aile süsü verdiler Elektronik market hırsızlığı şüphelisi 4 kişinin kaldıkları ikametlerde yapılan araştırmada, çok sayıda elektronik malzemeyle bunları çalarken kullanılan alarm kırıcı aparat ve alüminyumla düzeneklenmiş çantalar ele geçirildi.

Türkiye’de 2 yıldır ikamet ettikleri anlaşılan yabancı uyruklu hırsızlardan A.B, L.K ve T.R’nin Mamak ilçesinde kiraladıkları evlerde kaldıkları, dikkat çekmemek için kendilerine aile süsü verdikleri anlaşıldı.

Hırsızların yakaladığı eşyalar Emniyet'te sergilendi.

Çaldıkları eşyalarla yakalandılar

Türk vatandaşı olduğu bilgisine ulaşılan diğer şüphelinin de emniyetteki sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Evlerde yapılan araştırmalarda; çalınmış çok sayıda harddisk, video oyun üniteleri ve dizüstü bilgisayarlar ele geçirildi. Şüphelilerin sorguları halen devam ederken, hırsızlık olaylarına ilişkin çalışmalar genişletildi.

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