Gündem Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlılar tutuklandı
DÜZCE

Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlılar tutuklandı

Düzce’nin Çilimli ilçesinde kullanılmayan fabrikadan 100 metre civarında kablo çalan ve yakalanan zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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Haber Merkezi İHA
Hırsızlık yaparken suç üstü yakalanan zanlılar tutuklandı
Hırsızlar suçüstü yakalandı.

Çilimli İlçesi Döngelli Mahallesinde boş kullanılmayan fabrika içerisinde yaklaşık 100 metre civarında elektrik kablosu kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine Çilimli ilçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve İstihbarat unsurları ile müşterek yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde hırsızlık olayına karışan E.C. Y., İ.Y. ve E. Y. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. İ. Y. ve E. Y. isimli şahıslar yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Cumhuriyet Savcılığınca 9 ayrı dosyadan ifadeleri alınan, 5 ayrı dosyadan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılar hırsızlık dosyalarından tutuklanıp ceza evine konuldu.

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Avcılar'da çamaşır makinesini çaldı: Heyecanlanınca düşürdü
FOTOĞRAF 7
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Olayı Merkez Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. 'Çekçek' adı verilen el arabasıyla katı atık toplayıcısı gibi davranan çöp konteynerine giden bir kişi, otelin girişinde bırakılan çamaşır makinesini görünce oyalanmaya başladı.
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Dikkat çekmemek için yoldan geçen bir kişiden sigara isteyen şüpheli, birkaç tur attıktan sonra otelin girişinde bulunan bir gün önce tamirden getirilen çamaşır makinesini çalmak için içeri girdi.
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Yaklaşık 1 dakika içerisinde çamaşır makinesini el arabasına koyarak dışarı çıkan şüpheli yolun ortasında çaldığı çamaşır makinesini düşürdü. Yine çevreyi kontrol ederek makineyi el arabasına tekrar yükleyen şüpheli kısa sürede uzaklaştı.
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Otel sahibi İsmail Karaca çamaşır makinesinin yerinde olmadığını fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızlığın tüm görüntülerine sosyal medya hesabından paylaştı.
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Birkaç gün sonra bir kişi hırsızın adresini verdi. Karaca da bu bilgileri ve güvenlik kamerası kaydını polise verdi. Karaca, \"Makinenin maddi değerinde değilim. Benim amacım bu tip kişilerin yakalanarak, sokakta rahatça dolaşıp hırsızlık yapamaması\" dedi. Polisin araştırma ve soruşturması devam ediyor.
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Avcılar'da çamaşır makinesini çaldı: Heyecanlanınca düşürdü
Avcılar'da bir otelin girişinde bulunan çamaşır makinesi el arabasıyla çalındı. Kaçarken panik yapan kişi, çamaşır makinesini yola düşürdü. o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


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