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ANTALYA

Hobi amaçlı diktiği kabaklar boyunu geçti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ali Yardan, süs kabağı olarak diktiği bitkiden 1 metreyi geçen uzunlukta kabak elde etti. Kabakların şu anda 133 santimetre boyunda olduğunu söyleyen Yardan, tam olgunlukta 2 metreyi geçeceğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Ali Yardan, süs kabağı olarak diktiği bitkiden 1 metreyi geçen uzunlukta kabak elde etti.
Ali Yardan, süs kabağı olarak diktiği bitkiden 1 metreyi geçen uzunlukta kabak elde etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ali Yardan, süs kabağı olarak diktiği bitkiden 1 metreyi geçen uzunlukta kabak elde etti. Kabakların şu anda 133 santimetre boyunda olduğunu söyleyen Yardan, tam olgunlukta 2 metreyi geçeceğini belirtti.

DHA

Manavgat'ın Kısalar Mahallesi'nde hobi amaçlı kabak diken Ali Yardan, kısa sürede boyu 1 metreyi aşan ürün elde etti. Süs bitkisi olarak aldığı fidandan insan boyunda kabak yetişeceğini tahmin etmediğini anlatan Ali Yardan, ailesiyle birlikte kabakların bakımını yaptığını aktardı.

DHA

Küçük kızının her gün kabakların yanına giderek konuştuğunu ve sarılarak sevgi gösterdiğini anlatan Yardan, kabakların daha ne kadar daha büyüyeceğini merak ettiğini söyledi.

‘BU TÜR YENEBİLİYOR’

Bitkiyi dikerken kabakların uzun olacağını söylediklerini, fakat bu denli uzayacağını tahmin etmediğini anlatan Yardan, "İnsan boyuna ulaştı. Henüz hasat yapmadık. Şu an 1,33 metreyi buldu. 2 metreye ulaşacağını düşünüyorum. Bu tür kabak yenilebiliyor. Aynı zamanda kurutularak süs eşyası da yapılıyormuş. Tam olgunluğa ulaştığında bir kısmını kendime alacağım, artanları da arkadaşlarıma dağıtacağım" dedi.

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