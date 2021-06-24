Hrant Dink davasında FETÖ'cü firari sanıkların mallarına el koyma kararı

Hayat

Türkiye bu cinayete kilitlendi: Necla-Metin Büyükşen çiftini kim öldürdü?

Üç yıl önce Konya'da evlerinde öldürülen Necla-Metin Büyükşen çiftinin cinayeti hala çözülemedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekrar gündeme getirilen Necla-Metin Büyükşen çiftinin ölümü tüm Türkiye'nin merak konusu oldu. Çiftin oğulları olan Uğur Büyükşen ve cinayet sırasında evde olan Büşra Büyükşen konuyla ilgili detaylı açıklamalar yapmıyor. Necla-Metin Büyükşen çiftinin doktor olan oğulları Osman Büyükşen ise ailesinin katillerini arıyor. Mehir tartışmasıyla tekrar gündeme gelen olayın detayları haberimizde.