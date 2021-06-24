Hrant Dink davasında FETÖ'cü firari sanıkların mallarına el koyma kararı

Hrant Dink davasında, geçtiğimiz mart ayında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.
Davanın tutuklu sanığı, FOX TV’nin eski haber müdürü Ercan Gün, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
15 gün mühlet verildi
Hrant Dink cinayeti davasında dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Gülen ve 11 sanığın, 15 gün içinde ülkeye dönmemeleri halinde kaçak sayılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.
FETÖ'nün attığı ilk kurşun
19 Ocak 2007 günü, gazeteci Hrant Dink, genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin önünde vurularak öldürülmüştü. Savcılık, Dink cinayetinin Balyoz ve Ergenekon soruşturmalarına zemin hazırlamak için tasarlandığını belirtmişti. Savcı yazısında, başarısız darbe kalkışmasına giden süreçte Hrant Dink suikastının atılan ilk kurşun olduğunu savundu.