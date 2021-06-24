Gündem Hrant Dink davasında FETÖcü firari sanıkların mallarına el koyma kararı
POLİTİKA

Hrant Dink davasında FETÖ'cü firari sanıkların mallarına el koyma kararı

Hrant Dink cinayeti davasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve 11 sanığın, 15 gün içinde ülkeye dönmemeleri halinde kaçak sayılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Geçtiğimiz mart ayında mahkeme, FETÖ mensubu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar vermişti.

Haber Merkezi DHA
Hrant Dink davasında FETÖcü firari sanıkların mallarına el koyma kararı
Hrant Dink

Hrant Dink davasında, geçtiğimiz mart ayında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

Dink davasında karar açıklandı: 13 sanığın dosyası ayrıldı
GÜNDEM
Dink davasında karar açıklandı: 13 sanığın dosyası ayrıldı

Davanın tutuklu sanığı, FOX TV’nin eski haber müdürü Ercan Gün, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

15 gün mühlet verildi

Hrant Dink cinayeti davasında dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Gülen ve 11 sanığın, 15 gün içinde ülkeye dönmemeleri halinde kaçak sayılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

FETÖ'nün attığı ilk kurşun

19 Ocak 2007 günü, gazeteci Hrant Dink, genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin önünde vurularak öldürülmüştü. Savcılık, Dink cinayetinin Balyoz ve Ergenekon soruşturmalarına zemin hazırlamak için tasarlandığını belirtmişti. Savcı yazısında, başarısız darbe kalkışmasına giden süreçte Hrant Dink suikastının atılan ilk kurşun olduğunu savundu.

Hrant Dink suikastının üzerinden 10 yıl geçti
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Hrant Dink suikastının üzerinden 10 yıl geçti
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