HSK başkanvekili Mehmet Ekinci

ABDULLAH SARİCA

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığı’na Mehmet Akif Ekinci, 1. Daire Başkanlığı’na Halil Koç seçildi. Mevcut HSK’nın görev süresi dün doldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı 4 üye ile TBMM’nin seçtiği 7 üye göreve başladı. Yeni HSK üyeleri, ilk olarak Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit Gül başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etti. Daha sonra Bakan Gül başkanlığında HSK Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak yeni üyelerin görev alacağı daireler belirlendi. Ardından da daire başkanlıkları ve başkanvekilliği seçimi yapıldı.

Buna göre 1. Daire Başkanlığı’na Halil Koç yeniden getirildi. HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığı’na ise Mehmet Akif Ekinci getirildi. Ekinci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini yürütürken HSK’ya atanmıştı. HSK üyeleri Hasan Yılmaz, Hamit Kocabey, Ömür Topaç, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım HSK 1. Dairesi’nde görev alacak. HSK 2. Daire ise diğer üyeler Aysel Demirel, Ergün Şahin, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Bilal Temel’den oluştu.

Bakan Gül, toplantıda yaptığı konuşmada “HSK’nın yeni seçilen üyelerinin de FETÖ ile mücadelesini aynı kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır” dedi.