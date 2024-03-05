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Hudut kartalları geçit vermedi: Hainler sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut kartallarının Türkiye'den Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladığını, yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu belirledi.

12:36 - 5/03/2024 вторник
Diğer
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut kartallarının Türkiye'den Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladığını, yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu belirledi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."




#MSB
#FETÖ
#DEAŞ
#Hudut Kartalları
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