Hudut kartalları geçit vermedi: Hainler sınırda yakalandı

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."