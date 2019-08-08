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Hulusi Akar: Kıbrıs bizim milli davamız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC ziyareti sırasında Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Akar, "Türkiye Garantör bir ülke. Garantörlüğe bağlı olarak kader birliği yaptığımız ve milli davamız olan Kuzey Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güvenliği bizim için vazgeçilmez bir husus'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​Hulusi Akar: Kıbrıs bizim milli davamız
​Hulusi Akar: Kıbrıs bizim milli davamız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'la bir araya geldi. Başbakanlıktaki görüşmede konuşan Bakan Akar, gösterilen ev sahipliği için teşekkür etti, özel ve anlamlı bir günde KKTC'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ada'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini vurgulayan Bakan Akar, şunları söyleyen Akar, "Türkiye, garantör bir ülke. Dolayısıyla burada bizim garantörlük hakkımız ve sorumluluklarımız var. Bunları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.

Garantörlüğe bağlı olarak kader birliği yaptığımız ve milli davamız olan Kuzey Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güvenliği bizim için vazgeçilmez bir husus. Bu konu üzerinde bize düşen ne varsa hem siyasi, diplomasi alanında hem de TSK olarak bunların hepsini eksiksiz, aksaksız yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' dedi.

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