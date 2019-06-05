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POLİTİKA

Hulusi Akar'dan son dakika Pençe harekatı açıklaması: Orayı teröristlerden arındıracağız

Akar: Orayı teröristlerden arındıracağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Harekatımız devam ediyor. Teröristlerin Pençe Harekat bölgesindeki tüm inlerine girilecek. Orada en son terörist etkisiz hale getirilmeden de o bölgeden çıkmayacağız. Orayı teröristlerden arındıracağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Akar ve kuvvet komutanları, 2 bin 400 rakımlı üs bölgesine gitti.
Bakan Akar ve kuvvet komutanları, 2 bin 400 rakımlı üs bölgesine gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe harekat bölgesindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında dün Büyüktopraklı Üs Bölgesi'ne de gitti.

Balkayalar bölgesinde sınırın sıfır noktasındaki 2 bin 400 rakımlı üs bölgesine gelişinde birlik komutanından hudut tekmili alan Akar, daha sonra mevzideki askerlerle tek tek sohbet etti. Askerlerin bayramını kutlayan Akar, Hakurk bölgesini gören üs bölgesindeki faaliyetlere ilişkin brifing aldı.

Akar, denetleme ve incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletinin egemenlik, bağımsızlık ve güvenliği için kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yapma gayretinde olduğunu belirtti.

Mehmetçik'in fedakarca yaptığı görevlere dikkati çeken Bakan Akar, "Mehmetçik, gözünü kırpmadan kendisine verilen görevleri 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" diye konuştu.

  • Milletinin gösterdiği sevgi, güven ve ettiği duaları Mehmetçik için ilham kaynağı olarak nitelendiren Akar, "Asil milletimizin Silahlı Kuvvetlerimize olan güveni bizim için büyük bir takdir meselesidir. Bu güvene layık olabilmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Pençe Harekatımız devam ediyor. Teröristlerin Pençe harekat bölgesindeki tüm inlerine girilecek. Orada en son terörist etkisiz hale getirilmeden de o bölgeden çıkmayacağız. Orayı teröristlerden temizleyeceğiz, arındıracağız" ifadelerini kullandı.

Pençe Harekatı bunun devamı niteliğinde

Akar, Pençe Harekatı'nın yanı sıra TSK'nın devam eden diğer faaliyetlerine de dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bir taraftan Fırat Kalkanı harekat bölgesinde faaliyetlerimiz aralıksız sürerken aynı zamanda Zeytin Dalı harekat bölgesindeki faaliyetlerimizi icra etmekteyiz. İdlib'de mazlumları ve masumları korumaya devam ediyoruz. Ateşkes ve istikrarın sağlanması için elimizden gelen gayreti orada gösteriyoruz. Ruslarla gerekli temasları sürdürüyoruz. Bunun dışında denizlerimizde, semalarımızda da ülkemizin ve milletimizin hak ve hukukunu korumak bakımından yapılması gereken ne varsa bunların hepsi aralıksız, eksiksiz yapıldı, yapılmaya devam edilecek. Silahlı Kuvvetler olarak bize verilen görevleri Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. İnşallah asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız."

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Büyüktopraklı Üs Bölgesi karşısındaki İkiyaka Dağları'nı işaret eden Akar, şunları kaydetti:

"Üzerinde bulunduğumuz yerler ve arkamızdaki İkiyaka Dağları, daha önce teröristlerce 'girilemez, çıkılamaz' olarak nitelendirilen yerlerdi. Allah'a çok şükür Mehmetçik 'girilemez' denilen yerlerin hepsine girdi, 'çıkılamaz' denilen yerlerin hepsine çıktı. Şu anda bu bölge tamamen TSK'nın kontrolü altında. Benzer şekilde Pençe Harekatı da bunun devamı niteliğinde. Orada da teröristlerin bütün mağaralarına, inlerine gireceğiz. Orada da en son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar harekatımız devam edecek."

Akar, sözlerini şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyerek tamamlandı.

Akar'a "kız isteme" daveti

Akar ve komutanlar inceleme ve denetlemeleri sırasında mevzide nöbet tutan askerlerle de sohbet etti. Onların bayramı kutlayan Akar, aileleriyle de telefonda görüştü.

İlk olarak er Yasin Ali Yıldırım'ın anne ve babasıyla konuşan Akar, Yıldırım ailesinin bayramını kutladı. Akar ve komutanlara "Hayırlı bayramlar" dileğinde bulunan anne Gülsiye Yıldırım, "Allah'ım, bana bugünler de mi nasip olacakmış" diyerek mutluluğunu ifade etti.

Oğlunun evlilik konusunun gündeme gelmesi üzerine anne Yıldırım, "Kız istemeye beraber gider miyiz?" sorusunu yönelttiği Bakan Akar'dan, "Siz ayarlayın, biz de istemeye geliriz oraya" yanıtı aldı.

Baba Ramazan Yıldırım da Akar'a, "Sizi televizyonda gözümüz yaşlı seyrediyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Sizinle görüşmekten çok mutlu oldum" dedi.

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Er Umut Uzun'un annesi Nurcan Uzun ile de görüşen Akar, anneye oğlunun aslan gibi vazifesini yerine getirdiğini, sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Böyle kahraman bir evlat yetiştirdiği için teşekkür eden Akar'a anne Nurcan Uzun, "Üç evladım var, hepsi devletimize fedadır" karşılığını verdi.

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