Ankara'da hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı Ankara'da meydana gelen kazada refüje çıkarak, yön levhaları ve iki ağaca çarpan otomobilin motoru 50 metre uzağa fırladı. Araç sürücüsü emniyet kemeri sayesinde hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı.

Haber Merkezi 17 Temmuz 2019, 07:55 Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019, 08:03 AA