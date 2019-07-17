Gündem Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
ANKARA

Ankara'da hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Ankara'da meydana gelen kazada refüje çıkarak, yön levhaları ve iki ağaca çarpan otomobilin motoru 50 metre uzağa fırladı. Araç sürücüsü emniyet kemeri sayesinde hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı.

Haber Merkezi AA
Sürücü kazadan yara alamadan kurtuldu.
AA
Sürücü kazadan yara alamadan kurtuldu.
Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.
AA
Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü emniyet kemeri sayesinde hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.

MOTORU 50 METRE İLERİYE FIRLADI

Alınan bilgiye göre, Altındağ Caddesi'nden Dışkapı istikametine giden Levent K'nin kullandığı 06 VVE 10 plakalı otomobil, Sakalar Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

AA
Ankara'da kaza sonrası hurdaya dönen araç.

Yön levhaları ve iki ağaca çarptıktan sonra tekeri kopan otomobilin motoru da 50 metre ileriye fırladı.

AA
Araçtan fırlayan motor.

KEMER SAYESİNDE KURTULDU

Kaza sonrası araç sürücüsü Levent K, emniyet kemeri sayesinde hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı.

AA
Ankara'da kaza sonrası hurdaya dönen araç.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Levent K, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yola savrulan araç parçalarını topladı.

AA
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.
Sevkiyat sürüyor

Sevkiyat sürüyor

S-400 malzemelerini taşıyan 14. uçak da iniş yaptı.
Oruç Reis de yola çıkıyor

Oruç Reis de yola çıkıyor

​Fatih, Yavuz ve Barbaros'un ardından şimdi de Oruç Reis rotayı Akdeniz'e kırdı.
YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

​Adaylar sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
Son gün 13 Ağustos

Son gün 13 Ağustos

İkinci el araç satışına yönelik önemli uyarı geldi.
Havadan vuruldu

Havadan vuruldu

2 ayrı bölgede 9 terörist etkisiz hale getirildi.
6 ay uzatıldı

6 ay uzatıldı

​TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Burnu bile<br>kanamadan çıktı

Burnu bile
kanamadan çıktı

​Hurdaya dönen aracı görenler gözlerine inanamadı.
8 derece <br>birden düşecek

8 derece
birden düşecek

​Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı.

112'ye yapılan<br>ihbar ortaya çıkardı

112'ye yapılan
ihbar ortaya çıkardı

Polisin eş zamanlı şafak baskını ile ele geçirildi.
İncirlik'te 50<br>nükleer bomba

İncirlik'te 50
nükleer bomba

​Belçika merkezli HLN, NATO'nun gizli belgesini yayımladı.
Kalkınma planı<br>kabul edildi

Kalkınma planı
kabul edildi

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, komisyonda soruları yanıtladı.
Türkiye'ye adil davranılmadı

Türkiye'ye adil davranılmadı

ABD Başkanı Trump'tan F-35 açıklaması.
Kartpostallık görüntüler

Kartpostallık görüntüler

'Parçalı Ay Tutulması' tüm Türkiye'den izlenebiliyor.
10 Türk kaçırıldı

10 Türk kaçırıldı

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların kurtarılması için irtibata geçti.
Tek tek imha edildi

Tek tek imha edildi

​Bakanlık operasyondan son fotoğrafları paylaştı.
Metrobüste<br>yangın paniği

Metrobüste
yangın paniği

Dumanı fark eden yolcular sürücüye haber verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.