Hürjet’in 19 Mayıs şovu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde, Atatürk'ün Samsun’a ayak basışını temsil eden Türk bayrağı askerler tarafından karaya çıkarıldı.

ATATÜRK'Ü TEMSİL EDEN BAYRAK KARAYA ÇIKTI

Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları, saat 09.00'da Atatürk Anıtı önünde başladı. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da karaya çıkışını sembolize eden Türk bayrağı, askerler tarafından taşınıp, karaya çıkarıldı. Askerler, karaya çıkardıkları Türk bayrağını izcilere teslim etti.

İLK ADIM SAMSUN’DA ATILDI

Törende konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlamanın onur, gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Vali Tavlı, “O gün Samsun'umuzda yakılan meşaleyle adeta küllerinden doğan, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkan aziz Türk milleti, Cumhuriyet'imizin ilanıyla tarih sahnesinde yeniden dirilmiştir. Tam 105 yıl sonra bugün, o tarihi anın milli ve manevi atmosferini yüreğimizde hissediyor, şanlı Türk bayrağımızı coşku ve gururla temsili olarak aynı noktadan karaya çıkartarak, istikbalimizin, Cumhuriyet'imizin ve Türkiye Yüzyılı'nın en büyük teminatı Türk gençliğine teslim ediyoruz” dedi.

HÜRJET'İN SAMSUN ŞOVU

TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde kağıt üzerindeki çizimlerden gerçeğe dönen ve gökyüzüyle buluşan HÜRJET, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da ilk kez özel bir gösteri gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in 20 dakikalık gösterisini vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Kürek çekerek kutladılar

Kayseri'de bir araya gelen sporcular, 19 Mayıs dolayısıyla Zamantı Irmağı'nda düzenledikleri "Sup Festivali"nde kürek çekti. Etkinlik öncesi sporcular kürek sörfü olarak da bilinen supları (Stand Up Paddle) bir araya getirerek ay yıldız koreografisi yaptı.

Bu ışık hiç sönmeyecek

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla yurdun dört bir yanında fener alayı gerçekleştirildi. Samsun’da yürüyüşte izciler ve katılımcılar tarafından 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı açıldı. Karabük, Düzce, Bolu, Şırnak’ta vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

Su altında da kutlandı

Antalya'da dalgıçlar, Birinci Dünya Savaşı'nda Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker komutasındaki topçu bataryası tarafından batırılan Fransız savaş gemisi “Paris 2”nin batığına dalış yaptı. Dalgıçlar dalış sırasında Türk bayrağı açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Denizde geçit töreni

Samsun'da denizde geçit töreni gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Gümrük Müdürlüğünün gemi, bot ve römorkörleri, Samsun Yelken Kulübünün yatları, yelkenlileri ile balıkçı tekneleri, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı.

Kapadokya'da yer gök kırmızı beyaz

Nevşehir Kapadokya’da sıcak hava balonları, Türk bayraklarını gökyüzünde dalgalandırdı. Gün doğumundan önce Aşk Vadisi yakınlarında uçuş için hazırlanan balonların sepetlerine görevlilerce Türk bayrakları asıldı. 150 sıcak hava balonu yaklaşık 4 bin yolcu ile bölge semalarına yükseldi. Türk bayraklarını taşıyan balonlar bir saat boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

New York Türk bayraklarıyla donandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 41. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü, New York'ta büyük coşku ve yoğun katılımla gerçekleşti. Türk-Amerikan toplumunun yanı sıra KKTC, Azerbaycan ve Türk dünyasından da yoğun katılımın olduğu etkinlikte, New York ve çevre eyaletlerden gelenler, geçit törenini izlemek için Madison Caddesi'nin kaldırımlarına sıralandı. Madison 38. sokaktan başlayan yürüyüş, 25. sokaktaki Madison Meydanı Parkı'na kurulan konser alanındaki kutlamalarla devam ederken, misafirler, Türk sanatçıların ve folklor ekiplerinin performanslarıyla coşkulu saatler yaşadı.



























