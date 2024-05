Hürjet’in 19 Mayıs şovu

Kayseri'de bir araya gelen sporcular, 19 Mayıs dolayısıyla Zamantı Irmağı'nda düzenledikleri "Sup Festivali"nde kürek çekti. Etkinlik öncesi sporcular kürek sörfü olarak da bilinen supları (Stand Up Paddle) bir araya getirerek ay yıldız koreografisi yaptı.

New York Türk bayraklarıyla donandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 41. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü, New York'ta büyük coşku ve yoğun katılımla gerçekleşti. Türk-Amerikan toplumunun yanı sıra KKTC, Azerbaycan ve Türk dünyasından da yoğun katılımın olduğu etkinlikte, New York ve çevre eyaletlerden gelenler, geçit törenini izlemek için Madison Caddesi'nin kaldırımlarına sıralandı. Madison 38. sokaktan başlayan yürüyüş, 25. sokaktaki Madison Meydanı Parkı'na kurulan konser alanındaki kutlamalarla devam ederken, misafirler, Türk sanatçıların ve folklor ekiplerinin performanslarıyla coşkulu saatler yaşadı.