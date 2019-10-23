Gündem İBB Başkanı İmamoğlunun Haydarpaşa ihalesinde şaibe iddiasıyla ortaya attığı fotoğraf 1 yıl öncesine ait çıktı
POLİTİKA

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Haydarpaşa ihalesinde 'şaibe' iddiasıyla ortaya attığı fotoğraf 1 yıl öncesine ait çıktı

İBB'nin yanlış hazırlanan teklif dosyası dolayısıyla elendiği Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesinin yankıları sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'şaibe' iddiasıyla atıfta bulunduğu, ihaleyi alan şirketin sahibi ile Bakan Turhan'ın fotoğrafı 1 yıl öncesine ait.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İmamoğlu'na yakın medya kuruluşları tarafından, 'İhaleden birkaç gün önce çekildi&quot; notuyla dolaşıma sokulan o fotoğraf 2018 yılına ait.
İmamoğlu'na yakın medya kuruluşları tarafından, 'İhaleden birkaç gün önce çekildi" notuyla dolaşıma sokulan o fotoğraf 2018 yılına ait.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait depo alanları İstanbul'un gündeminde.

Belediye yanlış hazırlanan sözleşmeyle elendi

İBB'nin yanlış hazırlanmış şartnameyle 100 bin TL teklif verdiği o depolar aylık 350 bin TL karşılığında özel bir şirket tarafından kiralandı.

Konuyla ilgili farklı iddialar ortaya atan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihaleyi alan şirketin sahibi Hezarfen Danışmanlık'ın sahibi Hüseyin Avni Önder'in ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın yer aldığı fotoğrafa atıfta bulunarak 'şaibe' iddiasını ortaya attı.

  • İmamoğlu, "Artık o fotoğraf çok anlamlı hale gelmiştir Sayın Bakan! Sizin makamınızda çekildiğiniz o fotoğraf çok anlamlı hale gelmiştir. Şaibeyi çok daha büyütmüş durumdasınız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na yakın medya kuruluşları tarafından paylaşılan fotoğraflarda Bakan Turhan ve Önder'in toplantı yaptığı iddia ediliyor.

İmamoğlu'na yakın medya kuruluşları tarafından, 'İhaleden birkaç gün önce çekildi" notuyla dolaşıma sokulan o fotoğraf 2018 yılına ait.

Söz konusu görüşme ikili bir toplantı değil, Bakan Turhan'a yapılan heyet ziyaretinden ibaret.

O kare, 14 Eylül 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oynadığı ünlüler-siyasiler futbol maçına bakanı davet etmek için giden heyete ait.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan o fotoğrafın tarihi 14 Eylül 2018

Söz konusu tarihte Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı adaylığı dahi açıklanmamıştı.

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