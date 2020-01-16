İBB Meclisi İmamoğlu’nun vetosuna direndi: İstanbul 295 bin metrekare yeşil alan kazandı

İBB Meclisi, Başkan İmamoğlu tarafından veto edilerek geri gönderilen kararları yeniden görüştü. Çeşitli ilçelerdeki parsel ve tesislerin ilçe belediyelerine devir veya tahsis edilmesiyle ilgili olarak Hukuk Komisyonu’nun sonuç bölümünde özetle şöyle denildi:



"Belediye Meclis kararının yeniden görüşülmek üzere iade edilmesine ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yazısı incelenmiş olup; Belediye Meclisi’nin kararına konu taşınmazların hali hazırda ilçe belediyeleri tarafından kullanılmakta olduğu, bazılarının ise mülkiyetinin kısmen veya tamamen ilgili ilce belediyelerine ait olduğu tespit edilmiş olmakla, Belediye Meclisinin 27.11.2019 tarihli kararında ısrar edilmesi uygun görülmüştür."

İBB CHP Grubunun ikinci kez muhalefetine, İBB Başkanının ilk kararımızı VETO etmesine rağmen İBB AK Parti Grubu olarak ilk aldığımız kararı ısrar kararımızla tekrarlayarak İstanbulumuza 295 bin m² yeni yeşil alan kazandırdık. İstanbulumuza bir kez daha hayırlı olsun.

— Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) January 16, 2020

Oy çokluğu ile kabul edildi



CHP’nin muhalefet şerhi düştüğü Hukuk Komisyonu’nun raporu İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi. İBB’ye ait bazı parsellerin park yapılmak üzere yeşilalan statüsüne alınmasıyla ilgili kararda da Meclis, eski kararında ısrar etti. CHP grubu bu karara da muhalefet şerhi düştü. Meclisin bu kararları kesin olmasına karşın belediye başkanının, kararlar aleyhine idari yargıya başvurma hakkı bulunuyor.