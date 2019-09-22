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POLİTİKA

İBB'nin başarılı eski genel sekreter yardımcısı ​Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakan Yardımcısı oldu

İBB'nin başarılı eski genel sekreter yardımcısı Karaismailoğlu Ulaştırma Bakan Yardımcısı oldu

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinden ardından bulunduğu İBB genel sekreter yardımcılığından istifa eden Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayınlanan kararname ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı'na atandı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilmesinin ardından göreve başladığı 28 Haziran tarihinde İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurmuşlardı.

İstifa eden genel sekreter yardımcılarından Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı'na atandı.

  • Karar Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede şu ifadeler yer aldı:
  • "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Adil Karaismailoğlu atanmıştır."

Adil Karaismailoğlu kimdir?

1969 yılında Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Makina Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı. Mayıs 1995’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde ilk görevine başladı. 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT’nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı.

2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı.

23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi. Ulaşım ile ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı. Temmuz 2016’da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 26 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Karaismailoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

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