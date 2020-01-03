Gündem İBBnin İSPARK zamları yürürlüğe girdi
İSTANBUL

İBB'nin İSPARK zamları yürürlüğe girdi

İBB yönetiminin Aralık'ta aldığı Avrupa ve Anadolu yakalarındaki İSPARK'lar için ayrı ayrı zam kararları resmen yürürlüğe girdi. İBB Meclis toplantısında belirlenene yeni tarifelere göre en az yüzde 15 oranında zam yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İSPARK
İSPARK

Aralık ayı ortasında İBB Meclisi'nden geçen İSPARK zamları yeni yılla birlikte uygulanmaya başlandı.

İSPARK'TA ZAMLI TARİFE

  • Aralık ayındaki İBB Meclisi toplantısında görüşülen ve Meclis'ten geçen İSPARK 2020 bütçesinde zamlı fiyat tarifesi yeni yılla birlikte tabelalara asılmaya başlandı.

İSPARK fişlerine yansıyan zamlı tarifeler.

ZAM ORANLARI

İSPARK zamlı tarife üzerinden hizmet vermeye başladı. Geçen aralık ayında İSPARK hizmetlerine yüzde 15 zam yapılacağı duyurulmuştu.

  • 1. Bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12.5 liraya,
  • 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya, açık otoparklarda 1 bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya 2. bölgede 11 liradan 13 liraya, yol kenarı otoparkları 1 bölgede 12 liradan 14 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya çıkarıldı.

Hal giriş fiyatlarında ise TIR'lar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11,5 liraya çıkarıldı.

Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde ise en düşük aylık bakım ücreti 925 liradan bin 20 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat tarifeleri 01 Ocak 2020'den sonra başladı.

İSPARK fişlerine yansıyan zamlı tarifeler.

İSPARK fişlerine yansıyan zamlı tarifeler.
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