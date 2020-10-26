Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Aliyev meseleyi güzel özetledi, ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- "Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev meseleyi güzel özetledi: "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor"
- Diplomasi adı altında işgali sürdürmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak.
- Karabağ eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak.
- Türkiye Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecek."
Sn @azpresident meseleyi güzel özetledi: "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor.”
Diplomasi adı altında işgali sürdürmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak.
Karabağ eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak.
Türkiye Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecek.
Sn @azpresident meseleyi güzel özetledi: "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor.”