İbrahim Kalın: O’Brien'la görüşmede Türkiye'nin, güvenli bölge adımlarının hızlandırılması kararlılığını vurgulandı

Gündem

Suriyeli olduğu için dışlanan ve öğretmeni tarafından azarlanan 9 yaşındaki intihar etti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Suriyeli Vail El Suud isimli çocuk mezarlığın kapısına kendisini asarak intihar etti. Küçük çocuğun olayın yaşandığı gün okulda görevli bir öğretmen tarafından azarlandığı ve genel olarak da diğer öğrenciler tarafından Suriyeli olmasından dolayı dışlandığı öğrenildi.