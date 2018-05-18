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Gündemİbrahim Kalından çözüm süreci açıklaması
POLİTİKA

İbrahim Kalın'dan 'çözüm süreci' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yok. PKK'yla mücadele devam edecek" dedi.

Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni çözüm süreci iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Kalın, gündemde yeni bir çözüm sürecinin olmadığını ifade etti.

İşte Kalın'ın açıklamaları;

Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur.

"PKK İLE MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının eşit haklara sahip bireyler olarak yaşaması için büyük bir mücadele vermiştir. Dini ve etnik kökene dayalı her tür ayrımı reddetmiş ve bunu somut icraatlarıyla ortaya koymuştur.

Kürt kardeşlerimiz de diğer bütün bireyler gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıdır. Geçmişin ret, inkar ve asimilasyon politikaları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortadan kaldırılmıştır.

Kürtler dahil bütün vatandaşlarımızın PKK terör örgütünün zulüm ve baskısından kurtulması için verilen mücadele bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir.

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