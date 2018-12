İçeriden de dışarıdan da saldırı var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hazreti Ali Camii çıkışında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Cumhur İttifakı'yla ilgili 'Sıkı tutmalıyız, fırsat vermemeliyiz' dediniz bazılarına, bunu biraz açar mısınız? Sayın Devlet Bahçeli ile görüşmeniz ne zaman öngörülüyor?" soruları üzerine Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın hassasiyetlerinin son seçimlerde tam manasıyla ortaya çıktığını söyledi. Erdoğan, birbirlerine karşı dayanışmaları, geleceğe olan yürüyüşte hassasiyetleri bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

KISKANAN OLUŞUMLAR VAR

"Bunu da tabii kıskanan bazı oluşumlar var. Bu oluşumların içerisinde her an değişik birçok şeyler olabilir. Bunun başında anamuhalefet var. Bunun yanında dağdaki terör örgütünü yanına alanlar var. Bütün bunları herhalde anlamamak için sebep yok. Çok açık, net her şey ortada. Biz tabii bu Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak noktasında kararlıyız. Hele hele bu yerel seçim ülkemiz için ciddi manada, yedi düvelin ülkemize, milletimize saldırdığı bir dönemde büyük önem arz ediyor.

ŞARTLARI EL VERİRSE

Onun için de şu anda teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız var. Onlar bu çalışmalarını tamamlar tamamlamaz belki de bu hafta içerisinde biz Sayın Bahçeli ile bir araya inşallah gelebiliriz, kendilerinin de şartları, durumu el vermesi halinde. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendiririz. Ama önümüzde tabii ayrıca zaman var. Çünkü burada Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi önem arz ediyor. Bizim kendi takvimimiz de kendimize göre önem arz ediyor. Bu şekilde kendileriyle görüşeceğiz."

Erdoğan, şu ana kadar 74 belediye başkanı adayını açıkladıklarını, kalanları da ittifakın çalışmasına göre açıklayacaklarını söyledi.

SUNUMA GÖRE ADIM ATACAĞIZ

Askerlik süresiyle ilgili çalışmaya ilişkin soruya Erdoğan, "Bu işin birinci derecede sorumlusu Milli Savunma Bakanımız, bunun yanında Silahlı kuvvetlerimiz, başta Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanlarımız olmak üzere onlar çalışmayı yapacaklar. Bize sunumlarını yapacaklar ve bu sunum neticesinde de uygundur, uygun değildir, bunu söyleyeceğiz. Ona göre adım atacağız" karşılığını verdi.

OLUMLU GELİŞMELER VAR

Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ABD Kongresi üyeleriyle bir araya geldiği iddiasına ilişkin de "Latin Amerika seyahatinden sonra tabii MİT Başkanımız oradan Kanada'ya ayrıldı ama Kanada'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Bundan haberdar değilim" dedi. Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yla ilgili de Erdoğan, "Olumlu gelişmeler var. Temenni ediyorum, beklentilerimizin neticesini alırız" diye konuştu.

Kadir Turgut

Yol arkadaşını uğurladı

Erdoğan, Kasımpaşa’dan komşusu ve yol arkadaşım dediği MÜSİAD Kurucular Kurulu üyesi işadamı Mehmet Turgut’un babası Kadir Turgut’un cenazesine katıldı. 91 yaşında hayatını kaybeden Kadir Turgut için Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Erdoğan’ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Turgut’un yakınları katıldı. Cenaze namazı sonrası konuşan Erdoğan, “Uzun bir süredir Kadir Amcamız rahatsızlık içerisindeydi. Benim hem bir dava arkadaşım oldu hem yol arkadaşım oldu. Aramızdaki yaş farklılığı dava ve yol arkadaşı olmaktan bizi alıkoyamadı. Böyle bir durumumuz söz konusu oldu” dedi. Konuşmasının ardından Erdoğan, Kadir Turgut’un tabutuna omuz verdi. Turgut’un naaşı daha sonra Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.