Gündem İçişleri Bakanı Soylu açıkladı Van ve Hakkarideki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soylu: Van ve Hakkarideki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi - Son dakika
Ele geçirilen eroinler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.


Binlerce genci zehirleyeceklerdi: Nefes kesen dron takibiyle yakalandılar
GÜNDEM
Binlerce genci zehirleyeceklerdi: Nefes kesen dron takibiyle yakalandılar

Hatay'da şaşkına çeviren görüntü: Nar ekşisi şişelerinden çıktı
FOTOĞRAF 7
Title
İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İskenderun İstihbarat Büro Amirliği görevlileriyle koordineli bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.<br>
Title
Öncüpınar Sınır kapısından bir tırın üzerinde bulunan İskenderun Limak port limanına bırakılan konteynerda yapılan aramada konteynerda bulunan nar ekşisi şişeleri içerisinde balonlar halinde yerleştirilmiş tahmini 200 adet olan ve toplamda 200 kilogram olan captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.
Title
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Title
Title
Title
Title
Hatay'da şaşkına çeviren görüntü: Nar ekşisi şişelerinden çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Limak limanında bulunan konteynerlerin içerisinde nar ekşisi şişelerine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu ele geçirildi.


Golü erken bulduk

Golü erken bulduk

​A Milli Takımımız, İstanbul'da Norveç'i konuk ediyor.
Vefat sayısı 200ün altına indi

Vefat sayısı 200'ün altına indi

​Türkiye'nin 8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.
Tezgahta 2 buçuk katı

Tezgahta 2 buçuk katı

20 liralık ceviz tüketiciye 50 liraya satılıyor.

Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek.

Erdoğan'a sevgi gösterisi

Erdoğan'a sevgi gösterisi

​Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak
Gündem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldığı bir programda Karadeniz'de sondaj faaliyetlerini değerlendirdi. Dönmez 2023 tarihini göstererek "Türkali'de 6 kuyumuz var. Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak" ifadelerini kullandı. Akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarını da değerlendiren Dönmez "Akaryakıtta devlet verdi gelirinden 52 milyar fedakarlık yaptı. Doğalgaz, elektrikte devlet fedakarlık yaparak maliyeti vatandaşa yansıtmadı" şeklinde konuştu.
Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Artık Türkiye'yi geçemeyiz
Dünya

Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Artık Türkiye'yi geçemeyiz

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de sık sık Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan, bir yandan da envanterindeki uçak, füze ve mühimmat sayısını artırmaya devam ediyor. Bu gelişmelere rağmen Yunan generalden itiraf gibi bir açıklama geldi. Türk savunma sanayisi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan general, "Silahlanma yarışında ülkemiz Türkiye'yi takip edemiyor. Türkiye ile olası bir savaşta bir vidaya bile ihtiyacımız olursa biz bunu yurtdışından almak zorunda kalacağız. Savunma sanayimiz iyi seviyede değil ve bu endişe verici. Savunma sanayimizi acilen canlandırmalıyız" ifadelerini kullandı.
GZT Gireunspor'da hedef galibiyet serisi yakalamak
Spor

GZT Gireunspor'da hedef galibiyet serisi yakalamak

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Göztepe galibiyetinin daha anlamlı hale gelmesi için Çaykur Rizespor maçını da kazanmaları gerektiğini söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.