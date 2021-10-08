İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Türk Polisi yakalar❗
Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle
4️⃣0️⃣5️⃣ kg 6️⃣0️⃣0️⃣ gram eroin yakalandı.
2 şüpheli gözaltında.
Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum 👏 pic.twitter.com/OCIxe3sh4U
Türk Polisi yakalar❗