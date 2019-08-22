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ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu Vietnamlı yetkililerle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Truong Thi Mai'yi kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasında nüfus ve vatandaşlık hizmetleri, başta FETÖ olmak üzere terörizm, örgütlü suçlar ve düzensiz göç ile mücadele alanlarında iş birliği konularının gündeme geldiği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Truong Thi Mai
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Truong Thi Mai

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Truong Thi Mai ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Soylu, resmi çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Truong Thi Mai ve beraberindekileri Bakanlık girişinde karşıladı.

Truong Thi Mai'nin şeref defterini imzalamasının ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşmede, iki ülke arasında nüfus ve vatandaşlık hizmetleri, başta FETÖ olmak üzere terörizm, örgütlü suçlar ve düzensiz göç ile mücadele alanlarında iş birliği konularının gündeme geldiği öğrenildi.

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