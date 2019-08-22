İçişleri Bakanı Soylu Vietnamlı yetkililerle görüştü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Truong Thi Mai'yi kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasında nüfus ve vatandaşlık hizmetleri, başta FETÖ olmak üzere terörizm, örgütlü suçlar ve düzensiz göç ile mücadele alanlarında iş birliği konularının gündeme geldiği öğrenildi.

Haber Merkezi 22 Ağustos 2019, 18:06 Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019, 18:09 AA