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ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayrılan Suriyeli sayısını açıkladı

Ankara'da yapılan Göç Kurulu Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019'dan bu yana gönüllü olarak ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 462 bin 26 olduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayrılan Suriyeli sayısını açıkladı ​
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da gerçekleştirilen Göç Kurulu Toplantısı’nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da gerçekleştirilen Göç Kurulu Toplantısı’nda Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelede aldığı tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu.

Göç politikasında kararlı adımların atıldığını belirten Bakan Soylu, “Dünya, Suriye iç savaşını ve dünyadaki bütün düzensiz göç hareketlerini seyrederken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımızın önderliğinde göç politikası belli olan, uygulama metinleri belli olan, stratejik belgeleri belli olan, tüm kurumlarının ne yaptığı belli olan bir anlayışı başından itibaren ortaya koyma basiretini ve kararlılığını gerçekleştirmiştir” ifadelerini kullandı.

AA

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye ilk günden itibaren ne yaptığını bilen, nasıl bir politika ortaya koyduğunu bilen bir anlayışı ortaya koymuştur. 2018 yılında Uluslararası Koruma Karar Merkezi kurulmuş, mobil ekipler oluşturulmuş, ertesi yıl da Düzensiz Göç Ortak Veri Tabanı kurulmuştur. Tüm kurularımız arasında Göç, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik ve bütün kurumlarımız arasında düzensiz göçü yakalamaya yönelik ve bunu yakaladıktan sonra tüm kurumlara yönelik bir veri tabanı kurulmuştur.

AA

3 milyonu aşkın kişi geçici koruma statüsünde

Türkiye’de 3 milyonu aşkın kişinin geçici koruma statüsü altında bulunduğu belirten Soylu, “Hala ülkemizde 3 milyon 710 bin 532 kişi geçici koruma statüsünde bulunmaktadır. Ülkemizde ikamet izni ile kalanların sayısı da 1 milyon 207 bin 749’dur ve bunlar kayıtlıdır.

462 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

15 Temmuz sonrasındaki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını takiben gönüllü geri dönüşler teşvik edilmeye başlanmıştır. 462 bin Suriyeli buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine geri dönmüştür.

Sınırlarımız çok güvenli bir hale geldi

Bir taraftan Suriye’nin 911 kilometresinin sınırımızın 837 kilometresi sınır duvarları, aydınlatma, elektrooptik sistemler ve aynı zamanda sensörler ve gece görüş kameralarıyla donatılmıştır. Göç dalgalarına karşı Ardahan’daki Gürcistan ve Ermenistan sınırlarımızın güvenlik altına alınmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Ağrı biter bitmez 63 kilometreyle birlikte Van’a başladık. Şimdi Hakkari sınırımız var. Orada 40 kilometrenin üzerinde en kritik yerlerde başladık ve Hakkari sınırında da bu yıl itibarıyla 20 kilometreyi tamamlıyoruz.

Göçmenler aşılandı

2011'deki iç savaş başladıktan sonra ve Türkiye'ye göç akımı başladıktan sonra Türkiye'ye adım atan ne kadar Suriyeli göçmen varsa aşılanmıştır, sağlık kontrolünden geçirilmiştir ve bütün verileri de tek tek işlenmiştir

Ciddi bir irade ortaya koyduk

Bir taraftan düzensiz göçle mücadele ederken, bir taraftan da tüm politikalarımızla beraber içeriden düzenli ve düzensiz göçün yönetilmesi konusunda ciddi bir irade ortaya koyduk. 2011’den itibaren Türkiye’de çok ciddi bir göç dalgası başladı. Ne iç güvenlik ne kamu düzeni ne de asayiş konusunda herhangi bir kritik olayla karşı karşıya kalmadık. Kurallarımıza uymayan kim varsa yasalarımız onlar için de tıkır tıkır işlemelidir, geri göndermek lazım ve bu konudaki adımlarımızı da Türkiye'nin kamu düzeninin sağlanması adına dikkatle takip edeceğiz.

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