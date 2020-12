İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Oh, paralar PKK'ya gitmiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığın 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu, eleştirilere cevap verdi.

Şehit cenazelerine katıldığını ve bir şehidin eşine başsağlığı dilediği sırada en asil cümleyi duyduğunu belirten Soylu, şehit eşinin "Bakanım benim eşim işine hiç geç kalmadı. Nereye çağrıldıysa da gitti. Sayın bakanım, Allah şimdi onu sevdi ve çağırdı. O'nun en yüce katına gitti." dediğini ifade etti.

Soylu, bu memleketin hür, bağımsız ve ayakta olmasının sebebinin, ülkesinin bölünmez bütünlüğüne inanan, iman eden bu kadınlar ve bu insanlar sayesinde olduğunu vurgulayarak, bu vesileyle şehitlere ve vefat etmiş gazilere rahmet, yaşayan gazilere de sıhhat ve afiyet diledi.

Filistin ve Afganistan'daki zulümleri, İran-Irak savaşını, Asala ve PKK'nın terör eylemlerinde şehit olanların acı haberlerini, darbe bildirilerini izleyerek büyüdüklerini aktaran Soylu, emperyalist dünyanın, son 300 yılda ürettiği huzursuzluğun tüm maliyetini bu coğrafyaya yüklediğini söyledi.

Büyük heyecanla takip edilen AB'nin 21. asrın başından itibaren akamete uğradığı, dünyanın büyük bir yönsüzlük ve karmaşıklık içinde kıvrandığı bu dönemde Türkiye'nin kendi gücüyle ayakta kaldığına dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:

"Yüzyılın başından itibaren yenilediğimiz ve yükselttiğimiz altyapımızla, kapasitemizle, yerli ve milli insansız hava araçlarımızdan, helikopterlerimizle, füzelerimizle, savunma sanayi ürünlerimizle, yazılımlarımızla, dünyanın en modern sağlık tesisleri, hastaneleriyle, dünyanın en büyük havalimanlarıyla, göç yönetimindeki vicdanımızla ve nihayetinde, Allah'a hamdolsun ki Ayasofya Cami imzalı kendi kimliğimizle dünyanın önüne farklı bir seçenek sunduk. Bu coğrafyayı esaret ve prangaya mahkum etmeye çalışanlar, 21. asrın başından itibaren yaptığımız bu yürüyüşü, istemeseler de hayranlıkla, ama aynı zamanda büyük bir şaşkınlık ve kıskançlıkla takip ediyorlar."

"TERÖR VE UYUŞTURUCU İLE MÜCALEDE YALNIZ BIRAKILMIŞ BİR TÜRKİYE VAR"

Terörle, uyuşturucuyla mücadelede yalnız bırakılmış bir Türkiye olduğunu ifade eden Soylu, İsviçre 3 bin metre rakımda turistler için teleferik yaparken, Türkiye'nin Van'ın İran sınırında 3 bin 55 rakımda karakol kurup terör, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele ettiğine işaret etti. Soylu, Hollanda 14 bin 400 hektara ektiği lalelerle ekonomisini planlarken, Türkiye'nin geçen yıla göre 2,7 kat artan ve piyasa değeri 22,9 milyar lira olan 115 milyon kenevirin ekimine tedbir almakla uğraştığını kaydetti.

Bakan Soylu, terör ve uyuşturucuyla mücadele ederken İsviçre ve Hollanda'nın da yaptığını yapmaya çalıştığını belirterek, "Yatırımcısı oldukları terör örgütlerinin petrol alışverişlerine ve simbiyotik ilişkilerine ses çıkarmayanlar, ülkemizde bulunan neredeyse İrlanda'nın nüfusu kadar yabancıyı görmezden geliyor, Ege ve Akdeniz'de yakaladıkları göçmenleri de ölüme mahkum ediyor. Ama Türkiye doğru stratejilerle ve 21. yüzyılda ürettiği gücüyle, üzerine yıkılan tüm bu sorunların üstesinden gelmektedir." diye konuştu. Soylu şunları söyledi:

"Hangi birimiz on yıl önce, batılılar Doğu Akdeniz'de petrol ararken bizim de hak iddia edebileceğimizi hayal ederdi? Hangi birimiz Kıbrıs'ta, Maraş'ı kimseye sormadan tekrar açabileceğimizi hayal ederdi? Hangi birimiz kardeşlerimizle el ele verip 'Karabağ meselesini 'Karabağ zaferi' olarak göreceğimizi hayal ederdi? Hangi birimiz sınırlarımızın ötesinde, 8 bin 161 kilometrekarede tam tamına 1 milyon 750 bin insanın hayatını normalleştireceğimizi ve onlara Anadolu medeniyetinin elini uzatabileceğimizi hayal ederdi? Irak'ın biraz ötesine gitti de şalterimizi indirdiler. Allah'ımıza şükürler olsun, bugün Amerika ne derse desin, Avrupa ne derse desin, değil şalterimizi indirmek, terör örgütü neredeyse kafasına binen güçlü ve büyük bir Türkiye var. Hangi birimiz, dün İsrail'den paramızla aldığımız Heronları tamir ettirmeye çalışırken, sırada beklerken bugün kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapabileceğimizi, kendi mühendislerimizin ay yıldızlı imzalarını çakabileceğimizi düşünürdük? Geçtiğimiz 10 yılı anlattım, önümüzdeki 10 yılı anlatıyorum. Türkiye bugün, milyonlarca insanıyla ve gönül coğrafyamızdaki milyonlarca insanla kızıl elmaya doğru yürüyor."

"TARİHİMİZİN EN BÜYÜK FIRSATI"

Soylu, Meclis'in kurulduğu günden itibaren çok zor günler yaşadığını ifade ederek, her darbede, her cunta yönetiminde itibarının zedelenmek istendiğini, siyasetinin aşağılandığını, 15 Temmuz'da da bombalandığını söyledi.

"Oysa bugün tarihimizin en büyük fırsatını yakaladık." diyen Soylu, bir alana hapsetmeye çalışanlara karşı ilk kez, sorunları onların sahasına yıkabilen bir Türkiye olduğunu kaydetti.

Gelişmiş dünyanın ilk kez yükselişte olmadığını ifade eden Soylu, "Gelişmiş dünyayı ilk kez yükselişte değil, dağılmak üzere olan birlikleriyle yakaladık. Onları ilk kez toplumun önünde itibar kaybeden, sorgulanan, yetersiz liderleriyle yakaladık. Marjinal grupların egemen olduğu ve medeniyetlerinin savrulma yaşadığı bir halde yakaladık. Kapitalist ve emperyalist zihniyetin sorunlarına hapsolmuşken yakaladık." dedi.

Türkiye'yi yüzde 8 binlik faizlerle, gazete manşetleriyle terbiye etmeye çalışanlara karşı ilk kez, siyasetinin gücüyle, devletinin gücüyle, milletiyle dik durabilen, karşı çıkan, cevap veren bir Türkiye olduğunu belirten Soylu, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini kaydetti.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Soylu, Türkiye'nin İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi, bugün geldiği seviyeyle diğer mazlum milletlere de yol gösterdiğini, cesaret verdiğini ve vizyon sağladığını ifade ederek, "Bu büyük siyaseti kişiliği, inancı, milletin ruhunu, tarihini anlama kabiliyeti, iradesi ve liderliğiyle pekiştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve hem Gazi Meclis'in hem de tarihin huzurunda teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakıyla beraber Türkiye'nin bekası için, her türlü sorumluluğu alan, hiçbir siyaset pazarlığının içinde olmayan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye de hassaten şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Soylu, 2020 yılının, insanlığa ve Türkiye'ye yaşattıkları açısından çok farklı bir yıl olduğunu belirterek, Kovid-19 salgınında gerek sağlık altyapısının sağlamlığı, gerekse devlet geleneği ve idari yapının gücü sayesinde, batıda asker korsanlığının yaşandığı bu sorunun altında Türkiye'nin ezilmediğini ve aciz kalmadığını söyledi.

Sahada tedbirleri uygulayan valilik, kaymakamlık ve kolluk personeline, muhtarlara, kamu kurumlarının personeline, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun elemanlarına, fırıncıdan, su ve market alışverişlerini taşıyan kuryelere, zor şartlara rağmen millete hiçbir şeyin sıkıntısını çektirmeyen esnafa, çiftçiye, sanayiciye, sokak hayvanlarına el uzatan hayvan severlere kadar milletin tüm fertlerine şükranlarını sunduğunu belirten Soylu, "Bu meselenin nasıl yürütüldüğünü en yakından bilen bir insan olarak, hepinizin huzurunda Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, bir kahraman adama minnetlerimi, şükranlarımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum." dedi.

DEPREM VE AFET YÖNETİMİ

Bu yıl deprem ve afet yönetimi konusunda da zorlu bir sınav verildiğini, Elazığ Sivrice, Van Başkale, Bingöl Karlıova, İzmir Sivrihisar depremlerinde, Giresun ve Bursa'daki sel afetlerinde, Hatay'daki yangında ve birçok afette, müdahale, barınma ve yardım konusunda hiçbir sıkıntı, karmaşa ve yetersizlik yaşanmadığını belirten Soylu, "Şunu rahatlıkla ifade ederim, göğsümüzü gere gere söyleriz. Afet yönetiminde ortaya koyduğumuz performansı ne ABD'de ne Avrupa'da kimse bulabilir." diye konuştu.

Soylu, bu yıl meydana gelen afetlerde 338 kişinin sağ kurtarıldığını dile getirerek, bu yıl tüm afetlerde 1 milyar 246 milyon lira acil yardım ödeneği kullanıldığını, bu rakamın geçen yıl 386,5 milyon lira olduğunu söyledi.

Yarın deprem olacakmış gibi büyük bir tedbir gayreti içinde olduklarını vurgulayan Soylu, "Bu konuda işin siyasetini yapanı Allah da çarpar bu millet de çarpar." dedi.

Trafik güvenliğinde atılan adımlarla BM Genel Kurulu'nun 2011 - 2020 arasındaki trafik kazalarındaki ölüm vakalarının yüzde 50 azaltılması hedefini tutturabilen iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu belirten Soylu, bunun Türkiye için büyük bir başarı hikayesi olduğunu dile getirdi.

Soylu, 2015'te yıllık 7 bin 530 olan trafik kazalarındaki can kaybı sayısının, bu yıl 4 bin 930'un altında olacağını bildirdi. Sayıyı daha da düşüreceklerini belirten Soylu, "Hedefimiz trafikte sıfır can kaybıdır." ifadesini kullandı.

Ankara'da hırsızlık suçu işlemiş herkesi bir polise zimmetlediklerini anlatan Soylu, günde 3 hırsızlık olduğunu, bunun da dışarıdan gelenlerden kaynaklandığını söyledi. Soylu, Türkiye'deki toplam hırsızlık sayısının günde 285 olduğunu, bu yıl 157'ye düştüğünü ifade ederek, hedefin bu sayıyı 100'e düşürmek olduğunu belirtti.

Soylu, 6284 sayılı kanun kapsamındaki kadın cinayeti sayısı geçen yıl 8 aralık itibarıyla 319'dan, bu yıl yüzde 22 azalışla 249 olduğunu belirterek, "En çok uğraştığımız bahis bu bahistir. Bir taraftan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, onun liderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, bizler ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile bu meseleyi Türkiye'nin gündeminden çıkarabilmek için büyük bir gayret ortaya koyuyoruz." dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık operasyonu"nun 2020 içinde yapıldığını anlatan Soylu, bu yıl uyuşturucu suçlarında gözaltı sayısının 209 bin olduğunu, 22 bin 518 kişinin tutuklandığını söyledi.

Halen uyuşturucu suçundan tutuklu bulunanların sayısının 83 bin 675 kişi olduğunu ifade eden Soylu, 2017'de 941 olan uyuşturucu bağlantılı can kaybı sayısının yüzde 64 azalışla 2019'da 342'ye gerilediğini bildirdi. Soylu, bu yılın ilk 10 aylık rakamını ise 143 olduğunu dile getirerek, "Teröriste ne muamelesi yapıyorsak uyuşturucu satışına aynı muameleyi yapmak yeminimizdir, ahdimizdir. Anneleri, çocukları, gelecek nesillerimizi bunlardan kurtarabilmek, bizim en büyük felsefemizdir." diye konuştu.

"DEMİRTAŞ'A DA KARAYILAN'A DA TERÖRİST DİYORUZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roketatar ve silah depolayan, arka odadaki Kandil'in müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz." dedi.

Soylu, "Teröriste terörist diyoruz, destekçisine de terörist diyoruz; ihbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz; İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü Biçirpinin Duran Kalkan'a da terörist diyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, "Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir, bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir." ifadesini kullandı.

"OH, PARALAR PKK'YA GİTMİYOR"

"Biz, yaptığımız işin, verdiğimiz kararın, ortaya koyduğumuz mücadelenin doğru olup olmadığını anlamak için millete bakarız, eldeki sonuçlara bakarız." diyen Soylu, AK Parti hükümetlerinin 18 yıldır Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da umutsuzluğu sildiğini, istismarı yere serdiğini vurguladı.

Soylu, PKK terör örgütünün köylere gidip erkekleri evden çıkararak kadınlara tecavüz ettiğini belirterek, "Alçaklar, alçaklar! Bak, beni konuşturmayın." dedi.

Bölgeye hastaneler, yollar, üniversiteler, spor salonları, okullar, anaokulları, bilgisayar kodlama sınıfları, gençlik merkezleri, kütüphaneler, organize sanayi siteleri, kadın merkezleri, kayak merkezleri yaptıklarını anlatan Soylu, ayrıca duble yollar, tekstil atölyelerinin yapıldığını belirtti.

Soylu, uzaklığın simgesi Hakkari'nin bugün festivaller şehri olduğunu ifade ederek, Çukurca'da foto safari gerçekleştirildiğini, rafting yarışmaları yapıldığını anlattı.

Hakkari genelinde iki yılda 25 okul tamamlandığını vurgulayan Soylu, organize sanayi bölgesinin adımlarının atıldığını söyledi. Soylu, su sorununun da çözüldüğünü dile getirerek, "Musluklardan suyunu akıtamadınız, 24 saat akıtıyoruz şimdi." diye konuştu.

Hakkari'den örnekler veren Soylu, bölgeye doğal gaz götürüldüğünü, konutlar yapıldığını, anjiyo merkezi açıldığını, yeni hastanelerin de biteceğini belirtti.

Süleyman Soylu, Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını dile getirerek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." sözlerini sarf etti.

Sadece terörle mücadele etmediklerini vurgulayan Soylu, emperyalizmin bütün kollarına karşı bir kalkınma mücadelesi verdiklerini söyledi.

Bu mücadelede üç sac ayağı bulunduğuna işaret eden Soylu, "Birisi, halkın huzur ve mutluluğu. İkincisi, yatırım refahı ve kalkınma. Üçüncüsü de orada yaşayan insanlara güvenilir bir gelecek duygusudur. Bu felsefe küresel güçler ve Batı tarafından defalarca her türlü araçlar ve örgütlerle, PKK/PYD, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi maşalarla hedef alındı ama hiçbir sonuç alamadılar. Onların saldırılarına karşı milletin desteği, devletin gücü, inancımız ve siyasi kararlılıkla mücadele ettik. Allah'ın izniyle başardık, başarıyoruz." dedi.

Türkiye içindeki terörist sayısının 320'ye düştüğünü kaydeden Soylu, örgüte katılımın 2014 yılında 5 bin 558 iken bugün 52'ye indiğini söyledi ve "Çocuklarımızı dağa göndermiyoruz artık." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, on bin aileyle görüştüklerini aktararak, ikna yoluyla adalete teslim olan 230 teröristin terör örgütüne değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve devlete güvendiğini dile getirdi.

Bakan Soylu, 50 yıllık bir hesabı gördüklerini belirterek, "50 yıldır bu memleketin kanını emdiler, bunlar da siyasetini yaptılar. Merak etmeyin, bu kış terör örgütünü mağaralarında yalnız bırakmayacağız, onlara sürprizimiz var, onlara ecel teri döktüreceğiz, onları üşütmeyeceğiz." diye konuştu.