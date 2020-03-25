İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, "Son bir haftada sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 410 kişi gözaltına alındı" dedi.

Soylu, sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak, "Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir" açıklamasında bulundu.

Şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü belirten Soylu, şehir içi trafik yoğunluğunda da 15 büyükşehirde düşüşün yüzde 65 olduğunu kaydetti.

"Bizim için iyi bir nokta"

Soylu, "Şu ana kadar ortaya koyduğumuz tüm tedbirlere vatandaşımız en üst düzeyde uyuyor. Bu bizim için oldukça iyi bir nokta" diye konuştu.

Soylu, "66 ayrı ürünle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Niteliksiz ürün, fahiş fiyat ve karaborsacılık yapanların tepesindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Niteliksiz ürün, fahiş fiyat ve karaborsacılık yapanların tepesindeyiz"

Soylu, 66 ayrı ürünle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, niteliksiz ürün, fahiş fiyat ve karaborsacılık yapanların tepesinde olduklarını belirtti.