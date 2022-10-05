İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Gültekin'den Cumhuriyet gazetesi yazarları Pehlivan'a sert eleştiri: Dezenformasyon Yasası öncesi son yalanlar

Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Yüzmeyi unutmayın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemde artan provokasyonlarına yönelik, 'Beyhude birtakım silahlandırma gayretleri, sözde ittifaklarla, bazı ülkelerin istismarları, silah satma gayretinde olanların teşviki ile yanlış yollara girmeyin. Bu silahlanmanın size bir faydası yok. Tarihi okuyun, unutmayın. İlle de böyle bir şeyler düşünüyorsanız onun için de 'Yüzmeyi unutmayın' diyoruz' ifadelerini kullandı.