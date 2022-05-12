Gündem İçişleri Bakanlığı İstanbul merkezli 8 ilde PKK/KCK silahlı terör örgütünün YPS yapılanmasına operasyon
İSTANBUL

İçişleri Bakanlığı: İstanbul merkezli 8 ilde PKK/KCK silahlı terör örgütünün YPS yapılanmasına operasyon

İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK silahlı terör örgütünün YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanması içinde faaliyet göstererek örgüte eleman temin eden ve eylem hazırlığı içerisinde olan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmiştir.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı: İstanbul merkezli 8 ilde PKK/KCK silahlı terör örgütünün YPS yapılanmasına operasyon
Son dakika

Ayrıntılar geliyor...

Sürücüler dikkat

Sürücüler dikkat

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak.
Aylık ücreti belli oldu

Aylık ücreti belli oldu

​WhatsApp'ta ücretli abonelik dönemi resmen başlıyor.
İlk başörtülü Vali Yiğitbaşı tarihe geçti: Erdoğana yıllar önce teşekkür ettiği görüntüler yeniden gündem oldu

​MSB: Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz.

​Merakla bekleniyordu: Marka marka liste açıklandı.

Fasulye ekerken öyle bir şeyle karşılaştı ki.

Hem doğaya hem de insana zararlı.

Hıdırellez dilekleri dalgıçlar tarafından görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.