İçişleri Bakanlığı: İstanbul merkezli 8 ilde PKK/KCK silahlı terör örgütünün YPS yapılanmasına operasyon

Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri devam ediyor

Geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin Kilis, Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep'ten ülkelerine geri dönüşleri devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde, AFAD ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda altyapının güçlendirilmesi, başta eğitim, sağlık olmak üzere sürdürülebilir kamu hizmetlerinin sağlanması, gönüllü geri dönüşler için bölgeyi cazip hale getirdi.



Bölgedeki hasarlı hastaneler ve okullar onarılarak yeni okul ve hastanelerle birlikte hizmete açıldı. Adalet hizmetleri, kolluk hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, gençlik ve spor merkezleriyle bölgede yaşam olağan bir seyre kavuşturuldu. Bu çalışmalar sonucunda Suriyelilerin geri dönüşlerinde ciddi oranda artış sağlandı. Fırat Kalkanı Harekatı başladığı günden bu yana 498 bin 593 Suriyeli ülkesine gönüllü geri dönüş yaptı.



Gönüllü geri dönüşler kapsamında farklı illerde yaşayan Suriyeliler, Kilis Öncüpınar, Akçakale ve Karkamış gümrük kapılarındaki Göç İdaresi Müdürlüğü Gönüllü Geri Dönüş Merkezine gelerek Gönüllü Geri Dönüş İstek Formunu doldurdu. Yapılan işlemlerin ardından terörden arındırılarak güvenli hale getirilen Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere minibüslerle giden Suriyelileri, güvenli bölgelerdeki akrabaları karşıladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak plan ve projelerin çalışmaları da yürütülüyor.

