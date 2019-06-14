İçişleri Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı terörle mücadelede kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

İçişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında "Terörle mücadelede iç güvenlik operasyonları kapsamında; 10 bin 775 bahar ve yaz operasyonu planlanmış olup bin 720’si icra edilmiştir. Bu operasyonlarda; Van 6 (ölü), Şırnak 2 (ölü), Mardin 2 (ölü), Bingöl 2 (ölü), Hakkari 2 (sağ) 12’si ölü olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir.Terörle mücadele operasyonları kararlılıkla devam ettirilmektedir" ifadelerini konuştu.