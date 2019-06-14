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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması

İçişleri Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında yürütülen bahar ve yaz operasyonlarında 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı terörle mücadelede kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

İçişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında "Terörle mücadelede iç güvenlik operasyonları kapsamında; 10 bin 775 bahar ve yaz operasyonu planlanmış olup bin 720’si icra edilmiştir. Bu operasyonlarda; Van 6 (ölü), Şırnak 2 (ölü), Mardin 2 (ölü), Bingöl 2 (ölü), Hakkari 2 (sağ) 12’si ölü olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir.Terörle mücadele operasyonları kararlılıkla devam ettirilmektedir" ifadelerini konuştu.

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