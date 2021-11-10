İçişleri duyurdu: Siirt polis lojmanlarına saldırı düzenleyen terörist yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul’a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen F.Ş.E. isimli terörist, TEM Şube Müdürlüğüyle koordineli şekilde yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy’de yakalandı.

2016 yılında Siirt’teki polis lojmanlarına gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunuyor.

Terörist yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

ÖZGÜN Siirt'te polis lojmanlarına roketatarla saldırı - Son dakika