Gündem İçişleri duyurdu Siirt polis lojmanlarına saldırı düzenleyen terörist yakalandı
ANKARA

İçişleri duyurdu: Siirt polis lojmanlarına saldırı düzenleyen terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 2016 yılında Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandığını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
İçişleri duyurdu: Siirt polis lojmanlarına saldırı düzenleyen terörist yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul’a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen F.Ş.E. isimli terörist, TEM Şube Müdürlüğüyle koordineli şekilde yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy’de yakalandı.

2016 yılında Siirt’teki polis lojmanlarına gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunuyor.

Terörist yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

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