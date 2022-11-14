Gündem İçişlerinden Reutersa PKK tepkisi Kurbanların mavi gözleri ve sarı saçları varken mi terör örgütü diyeceksiniz?
İSTANBUL

İçişleri'nden Reuters'a 'PKK' tepkisi: Kurbanların mavi gözleri ve sarı saçları varken mi terör örgütü diyeceksiniz?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili haberinde terör örgütü PKK'dan 'Kürt militan grup' olarak bahseden Reuters haber ajansına tepki gösterdi. Söz konusu haberi alıntılayan Çataklı, "5 bin 724 sivili öldüren PKK/PYD'ye ne zaman 'terör örgütü' diyeceksiniz? Kurbanların mavi gözleri ve sarı saçları varken mi?" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişlerinden Reutersa PKK tepkisi: Kurbanların mavi gözleri ve sarı saçları varken mi terör örgütü diyeceksiniz?
​İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı.

İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK/PYG/YPG'nin talimatıyla düzenlenen bombalı saldırıda altı vatandaşımız hayatını kaybetti.

İngiliz Reuters haber ajansı hain saldırının haberini yaparken terör örgütünün ismini kullanmaktan kaçınarak 'Kürt militan grup' dedi.

İÇİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Reuters'ın söz konusu haberini Twitter hesabından alıntılayarak tepki gösterdi.

Çataklı, yaptığı İngilizce paylaşımda, "Reuters, PKK'yı Kürt silahlı grubu olarak tasvir etti! 5 bin 724 sivili öldüren PKK/PYD'ye ne zaman 'terör örgütü' diyeceksiniz? Kurbanların mavi gözleri ve sarı saçları varken mi? Ve bu 'katiller sürüsü' şimdiye kadar sivillere yönelik hangi terör saldırısını üstlendi?" ifadelerini kullandı.

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