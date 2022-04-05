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AFYONKARAHİSAR

İçleri ısıtan gelenek: Bu lokantada 15 yıldır iftar yemekleri ücretsiz

Afyonkarahisar’da bir lokanta tarafından gerçekleştirilen ‘ücretsiz iftar’ geleneği bu yılda devam ediyor. Kent merkezinde 15 yıldır bu geleneği sürdüren lokanta günlük yaklaşık 500 kişiye ücretsiz iftar yemeği veriliyor.

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Haber Merkezi İHA
İçleri ısıtan gelenek: Bu lokantada 15 yıldır iftar yemekleri ücretsiz
İçleri ısıtan gelenek: Bu lokantada 15 yıldır iftar yemekleri ücretsiz.

Afyonkarahisar’da bir lokanta tarafından gerçekleştirilen ‘ücretsiz iftar’ geleneği bu yılda devam ediyor. Kent merkezinde 15 yıldır bu geleneği sürdüren lokanta günlük yaklaşık 500 kişiye ücretsiz iftar yemeği veriliyor.

15 YILDIR BEDAVA


Kentte 15 yıldır Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine kapılarını açan lokanta bu yılda geleneği sürdürüyor. Çorbadan tatlıya, pideden hurmaya kadar birçok çeşidi barındıran iftar menüleri özenle hazırlanarak vatandaşlara servis ediliyor. Lokanta geçtiğimiz 2 yıl pandemi sürecinde lokantanın kapalı olması nedeniyle hazırladığı iftar paketlerine kapı kapı dolaşarak vatandaşların evlerine bıraktı.
"BİZDE YEMEKLER ÜCRETSİZ"


Lokantanın işletmecisi Mehmet Arpacıoğlu, 15 yıldır devam eden geleneği anlatarak şöyle konuştu:
“Biz bu geleneği 15 yıldır devam ettiriyoruz. Her sene ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ücretsiz yemek veriyoruz. 2 yıldır pandemiden dolayı kapı kapı dolaşarak evlere verdik. Bu sene tekrar hayırsever vatandaşlarımızın da yardımıyla burada 150 kişilik de paket olmak üzere günlük 300 kişiyi hedef aldık. Bu ortalama 500’e de çıkabiliyor. Vatandaşlar çok memnun olup teşekkür ediyorlar. Hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Bundan sonra da Allah nasip ederse devam etmeyi düşünüyoruz”.
Öte yandan, vatandaşalar da işletme yetkililerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iftarda evinde ağırlayan Ersin Kılıçaslan: 'Aile ziyareti gibi oldu, onu görünce duygulandık'
FOTOĞRAF 12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri olmuş ve 3 çocuklu aileyle iftar yapmıştı.
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Gerçekleşen iftar programı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile hatıra fotoğrafı çektirmişti.
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Ev sahibi Kılıçaslan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin konuştu.
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\"Samimi yaklaşımları farkını ortaya koyuyor\"<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretiyle mutlu olduklarını belirten Ersin Kılıçaslan, \"Devlet başkanımızın bizi ziyaret etmesi bizi çok mutlu etti. Bir arada samimi bir ortamda iftar yapmak bizi ziyadesiyle memnun etti...
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\"ONU GÖRÜNCE DUYGULANDIK\"<br><br>İlk olarak Emine Hanım içeriye girdi çok samimiydi. Kendisine de buradan tekrar teşekkür ederim. Ardından Cumhurbaşkanımız geldi. Onu görünce tabii ki duygulandık...
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Hoş sohbetiyle samimi tavırlarıyla güzel içten bir akşam geçirdik. Aslında tamamen bir aile ziyareti gibi oldu. Akşam ailelerimizden konuştuk. Samimi yaklaşımları farkını ortaya koyuyor...
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Bizden biriymiş gibi içten bir tavrı vardı Cumhurbaşkanımızın. Bundan dolayı da memnun olduk. Kendisine teşekkür ettik\" diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iftarda evinde ağırlayan Ersin Kılıçaslan: 'Aile ziyareti gibi oldu, onu görünce duygulandık'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Ümraniye'deki evinde iftarda ağırlayan Ersin Kılıçaslan açıklama yaptı. Kılıçaslan, "Cumhurbaşkanımızın hoş sohbeti ve samimi tavırlarıyla güzel bir akşam geçirdik. Aslında tamamen bir aile ziyareti gibi oldu" dedi.


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