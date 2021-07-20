İdlib'teki alçak saldırı sonrası hafızalara kazınmıştı: Mehmetçik Meryem nineyi unutmadı

Suriye'nin İdlib kentinde 1.5 yıl önce 34 askerin şehit olmasının ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri birliğin önüne gelen Meryem Özdil, gözyaşları içerisinde askerlerle konuşması hafızalara kazınmıştı.

Meryem nine, askeri birliğin önüne giderek ellerini açarak "Biz Osmanlı’nın kadınıyız, Mehmetçiğimin yanına ben de gideceğim" demişti.

MERYEM NİNEYE BAYRAM ZİYARETİ

Meryem nineyi bayram ziyaretine gelen Tunceli Komando Tugayı askerleri, Meryem nineye gıda kolisi yardımı yapıp, ellerini öpüp bayramını kutladılar.

"AYAKLARINIZIN ALTINA ÖLÜRÜM BEN"

Duygularını dile getiren Özdil "Sağolsunlar, sağolsunlar başarılar dilerim kendilerine. Allah razı olsun Allah sizi noksan etmesin. Ayaklarınızın altına ölürüm ben, ben Osmanlı kadınıyım oğlum benim dedelerim ikisi de şehit oldu. Hem annenim babası hem babamın babası şehitler ama nerde şehit olmuşlar bilmiyorum" diye konuştu.

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