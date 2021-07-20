Gündem İdlibteki alçak saldırı sonrası hafızalara kazınmıştı Mehmetçik Meryem nineyi unutmadı
HATAY

İdlib'teki alçak saldırı sonrası hafızalara kazınmıştı: Mehmetçik Meryem nineyi unutmadı

İdlib'te 34 askerin şehit olmasının ardından Reyhanlı’da askeri birliğin önüne giderek ellerini açıp "Biz Osmanlı’nın kadınıyız, Mehmetçiğimin yanına ben de gideceğim" diye seslenen 85 yaşındaki Meryem Özdil’i Mehmetçik unutmadı. Meryem nineyi ziyaret eden askerler, ellerini öpüp bayramını kutladılar.

Haber Merkezi İHA
İdlibteki alçak saldırı sonrası hafızalara kazınmıştı: Mehmetçik Meryem nineyi unutmadı
Askerler, Meryem ninenin ellerini öpüp bayramını kutladılar.

Suriye'nin İdlib kentinde 1.5 yıl önce 34 askerin şehit olmasının ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri birliğin önüne gelen Meryem Özdil, gözyaşları içerisinde askerlerle konuşması hafızalara kazınmıştı.

Meryem nine Mehmetçik sevgisini gözyaşları içerisinde anlattı
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Meryem nine Mehmetçik sevgisini gözyaşları içerisinde anlattı
Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısının ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri birliğin önüne gelen 84 yaşındaki Meryem Özdil'in gözyaşları içerisinde askerlerle konuşması duygulandırdı. Meryem nine, 'Askerlerimizin yolunda öleceğiz, ölürüm yiğitlerimin yoluna. Biz kaçmayız. Biz Osmanlı'nın kadınıyız, kaçmayız ölümden. Askerimle giderim, ölürüm' dedi.

Meryem nine, askeri birliğin önüne giderek ellerini açarak "Biz Osmanlı’nın kadınıyız, Mehmetçiğimin yanına ben de gideceğim" demişti.

MERYEM NİNEYE BAYRAM ZİYARETİ

Meryem nineyi bayram ziyaretine gelen Tunceli Komando Tugayı askerleri, Meryem nineye gıda kolisi yardımı yapıp, ellerini öpüp bayramını kutladılar.

"AYAKLARINIZIN ALTINA ÖLÜRÜM BEN"

Duygularını dile getiren Özdil "Sağolsunlar, sağolsunlar başarılar dilerim kendilerine. Allah razı olsun Allah sizi noksan etmesin. Ayaklarınızın altına ölürüm ben, ben Osmanlı kadınıyım oğlum benim dedelerim ikisi de şehit oldu. Hem annenim babası hem babamın babası şehitler ama nerde şehit olmuşlar bilmiyorum" diye konuştu.

Meryem nine Mehmetçik sevgisini gözyaşları içerisinde anlattı
OYNAT 00:49
Meryem nine Mehmetçik sevgisini gözyaşları içerisinde anlattı
Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısının ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri birliğin önüne gelen 84 yaşındaki Meryem Özdil'in gözyaşları içerisinde askerlerle konuşması duygulandırdı. Meryem nine, 'Askerlerimizin yolunda öleceğiz, ölürüm yiğitlerimin yoluna. Biz kaçmayız. Biz Osmanlı'nın kadınıyız, kaçmayız ölümden. Askerimle giderim, ölürüm' dedi.


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