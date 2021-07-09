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İSTANBUL

İETT otobüsü 2 TIR arasında kaldı: 4 kişi yaralandı

Pendik'te zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 TIR arasında kalan İETT otobüsünde 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 ü çocuk 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

Haber Merkezi DHA
İETT otobüsü 2 TIR arasında kaldı: 4 kişi yaralandı
Kaza yeri drone ile görüntülendi

Kaza, Pendik Kurtköy Akfırat Kavşağında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 06 BN 5726 plakalı TIR'ın ani fren yapmasıyla 34 TP 8549 plakalı İETT otobüsü TIR'a arkadan çarptı. İETT otobüsüne de 44 AF 591 plakalı başka bir TIR arkasından çarptı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan 3'ü çocuk 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik oluştu. Kaza yeri drone ile görüntülendi.

"Her yerim kesildi"

İETT otobüsünün şoförü Fatih Önemli, "TIR'la aramızda 3 metre vardı. Aniden fren yaptı. Biz ona arkamızdaki TIR da bize vurdu. Kazada 1 kişi ve 3 çocuk hafif yaralandı. Polis ekipleri geldi. Ambulansta yaralıları alarak hastaneye götürdü. Ben şoför koltuğunun oradan zor çıktım. Her tarafım kesildi" diye konuştu.


Kaza esnasında otobüs içerisinde bulunan yolcu Mehmet Barlas, arka tarafta oturan 3 çocuk ve 1 yaşlı adam yaralandı. Yaralıları ambulans aldı, götürdü. Koltuğun orada sıkışan şoförü de ben yerinden çıkardım. Araçların durumu zaten belli. Kazaya sebebiyet veren siyah bir araç zaten kaçtı. Çarpmanın etkisiyle bizim otobüs nerden baksan 3 metre ileri fırladım şeklinde konuştu.

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