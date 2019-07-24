Gündem İftira atılan Dr Adnan Hut hukuk mücadelesini kazandı
İSTANBUL

​İftira atılan doktor Adnan Hut hukuk mücadelesini kazandı

İftira atılan Dr. Adnan Hut hukuk mücadelesini kazandı

Haseki Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde aleyhinde yapılan yalan haberler ile önü kesilen Doç. Dr. Adnan Hut yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı. Hut, 2006 yılında kendisi ve eşi hakkında yalan haber yapan Vatan Gazetesi ile haberi yazan muhabir Ayla Özcan'a açtığı tazminat davasını kazandı. Doç. Dr. Adnan Hut, davayı kazanmasına rağmen bir ilke imza atarak avukatı aracılığı ile temyize götürdü. Yargıtay, Hut ve eşi aleyhinde haber yapanların katılmadığı duruşmada İstanbul 12. Asliye Mahkemesi’nin verdiği kararı onadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Doçent Dr. Adnan Hut
Doçent Dr. Adnan Hut

2006 yılında Vatan gazetesinde yayınlanan "İhaleyi verdi 70 bin YTL’Lik cipi kaptı" başlıklı haber, Adnan Hut ile kendisi gibi doktor olan eşinin terfi ve atamaları engellendi. Doç. Dr. Hut’un, Selimpaşa Devlet Hastanesi Kurucu Başhekimi olarak atanması yapılan karalama haberi ile durduruldu. Haseki’deki Başhekim Yardımcılığı görevinden de alınan Hut, normal doktor olarak mesleğine devam etti. Hut’un eşi Fatma Hut da hastanedeki görevinden alınıp bir semt polikliniğinde görevlendirildi.

HABER YOLUYLA ŞEREF VE HAYSİYETİNE SALDIRILDI

Doç. Dr. Hut, karalama kampanyasına karşı “basın yoluyla kişilik haklarına hakaret” davası açtı ve uzun yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı. Hut ailesi, o dönemde kullandıkları aracın daha önceden kiralandığını faturalar ile ispat etti. Dr. Adnan Hut ile eşi Fatma Hut, haklarında yalan haber yapan muhabir Ayla Özcan ve sorumlular hakkında iftira ve hakaretten, İstanbul 12. Asliye Mahkemesi’nde dava açtı. Sunulan deliller ve tarafların dinlenmesi sonucunda mahkeme, “Davacı kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği, gerçek ve doğru olmayan bir hususun araştırılmadan davacı tarafın şeref ve haysiyetine saldırı teşkil edecek şekilde kaleme alındığı belirlendiğinden manevi tazminat davasının yerinde olduğu kanaatine varılmıştır" karını verdi. Muhabir Ayla Özcan, Doç. Dr. Adnan Hut ve eşine 6 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

KAZANDIĞI DAVAYI TEMYİZE GÖTÜRDÜ

Hukuk mücadelesini kazanan Doç. Dr. Adnan Hut, dava kesinleşmesine rağmen bir ilke imza atarak, avukatı aracılığı ile temyize başvurdu. Yargıtay, Hut ve eşi aleyhinde haber yapanların katılmadığı duruşmada İstanbul 12. Asliye Mahkemesi’nin verdiği kararı onadı.

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