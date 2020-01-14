Gündem İhbara giden sağlık ekibi şok geçirdi Kanlar içinde yerde yatan yaralının kayınpederi olduğunu gördü
İSTANBUL

İstanbul haberleri: ​İhbara giden sağlık ekibi şok geçirdi!

İhbara giden sağlık ekibi şok geçirdi: Kanlar içinde yerde yatan yaralının kayınpederi olduğunu gördü

Silivri’de tamirat yapmak için bir iş yerinin çatısına çıkan şahıs bastığı zeminin kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık personeli, kanlar içinde yerde yatan yaralının kayınpederi olduğunu görünce şok geçirdi. Sağlık personeli uzun süre gözyaşı döktü.

Haber Merkezi İHA
Uzun süre gözyaşı döken sağlık personeli, kayınpederinin tabutunu kendi elleriyle cenaze aracına koydu.
Uzun süre gözyaşı döken sağlık personeli, kayınpederinin tabutunu kendi elleriyle cenaze aracına koydu.

Olay, sabah saatlerinde İstanbul'un Silivri Sanayi sitesi Akpınar sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fikret B. (64) isimli şahıs, çatı onarımı için bir iş yerinin çatısına çıktı. Bastığı zeminin kırılması üzerine yaklaşık 5 metreden beton zemine düştü.

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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan adamın hayatının kaybettiği belirlendi.

Yerde yatan adamanın kayınpederi olduğunu öğrendi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık personelinden bir personel yerde kanlar içinde yatan adamın kayınpederi olduğunu görünce şok geçirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan adamın hayatının kaybettiği belirlendi.

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Fikret B., bastığı zeminin kırılması üzerine yaklaşık 5 metreden beton zemine düştü.

Gözyaşları içinde tabutunu taşıdı

Uzun süre gözyaşı döken sağlık personeli, kayınpederinin tabutunu kendi elleriyle cenaze aracına koydu. Cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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