İHH ile yardımseverler 100 binden fazla yetime el uzatıyor

Siz de bir yetimin hayallerini gerçekleştirmesine vesile olabilirsiniz.

İHH İnsani Yardım Vakfı yetim sponsorluk kapsamında hayırseverlerin destekleriyle koruma altına aldığı yetim sayısı 100 bini aştı.

Dünyadaki yetim ve kimsesiz çocuk sayıları doğal ya da insan eliyle üretilen krizler nedeniyle her geçen gün artıyor. 140 Milyon yetim çocuk Savaş ve çatışmalar, doğal afetler, salgın hastalıklar, ekonomik yoksulluk, göç hareketleri gibi sorunlar nedeniyle yetim sayısı tüm dünyada giderek artıyor.

Unicef’in 2020 verilerine göre Dünya’da 0-18 yaş aralığında 140 milyondan fazla yetim çocuk bulunuyor. Özellikle yetim sayılarının çok yüksek olduğu Suriye, Irak, Doğu Türkistan, Somali, Mali, Sudan, Filistin, Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Kenya, Nijerya, Yemen, Myanmar ve Cezayir gibi ülkelere bakıldığında buraların ya sıcak çatışma bölgeleri ya baskıcı rejimlerin hüküm sürdüğü coğrafyalar ya da yakın geçmişte büyük çatışmaların yaşandığı yerler.

OYNAT 02:54 Yetimlere farkındalık için bisikletle Malatya'dan yola çıkan İHH gönüllüsü Kütahya'ya geldi Yetimlere farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletiyle Malatya'dan yola çıkan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinden İhsan Kılıç, Kütahya'ya ulaştı. Malatya'dan 16 Eylül'de yola çıkan Kılıç, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara ve Eskişehir güzergahını takip ederek Kütahya'ya geldi. Kılıç, kentin girişinde İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği yöneticileri ve gönüllülerce karşılandı. Dernek binasında ağırlanan Kılıç'a dernek başkanı Mustafa Yenipazar plaket taktim etti. Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetimlere farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıktığını belirtti. Bisikletiyle yaklaşık 2 bin kilometre yol yapmayı planladığını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti: 'Dünya yetimlerine dikkat çekmek için bu seyahati planladım. İHH Malatya ve İHH genel merkeziyle istişare ederek bu kararı aldık. İnanıyorum ki bu kararımız oldukça verimli oldu. Çünkü her gittiğimiz yerde gerek İHH yönetici ve gönüllüleri olsun gerek halk tarafından çok güzel tepkiler alıyorum. Bu durum beni oldukça memnun ediyor. Bizler bu farkındalıkların yanı sıra hem yetimlere sahip çıkmamız hem de yetimlerin sayılarının artmaması için çalışma yapmamız lazım.' Kılıç, yarın Afyonkarahisar'a geçeceğini aktardı. Dernek başkanı Mustafa Yenipazar da Kılıç'ı Kütahya İHH ailesi olarak ağırlamaktan mutluluk duyduklarını bildirdi. BiP'te paylaş

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300 bin çocuk savaşçı var

Yetimlerin büyük kısmı, İnsan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri, fuhuş ve dilenci şebekeleri gibi tehditlere açık durumda. İstismar gruplar ise sahipsiz kalan milyonlarca yetim çocuğa ulaşıp onları kendi çıkarları için kullanıyor.

Günümüzde 30’dan fazla ülkede yaklaşık 300.000 çocuğun aktif olarak savaştırıldığı, dünya genelinde 5-17 yaş arası en az 218 milyon çocuk işçi konumunda ve bunların en az 73 milyonu tehlikeli işlerde çalıştırılıyor.

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İHH, 13 ülkede 38 yetimhane, 1 rehabilitasyon ve 1 yetim eğitim merkezi ile hizmet vermeye devam ediyor.

İHH’nın yetim sayısı 100 bini aştı

1992 yılından bu yana yetimlere yönelik çalışmalarını bugün 52 ülkede devam ettiren İHH'nın, Yetim Sponsorluk desteği ile 100 bininci yetimi olan Hatice ve ablası Ellada, kardeş ülke Azerbaycan’ın Zakatala kentinde yaşıyor.

100 bininci yetim olan 11 yaşındaki Hatice ve ablası Ellada’nın babaları Azerbaycan Karabağ’da harp vazifesini yaparken çığ düşmesi sonucu ağır yaralanarak 2020 yılında hayatını kaybetti. Babasız kalan Hatice ve Ellada, İHH’nın yetim sponsorluk sistemine dahil edildi.

İHH, Yetim Sponsorluk desteği ile 100 bininci yetimi olan Hatice ve ablası Ellada, kardeş ülke Azerbaycan’ın Zakatala kentinde yaşıyor.

Hayali doktor olmak Azerbaycanlı yetim Hatice, okuyup doktor olmak ve parası olmayan insanları ücretsiz tedavi etmek istiyor. Doktor olduğu zaman babasının kabrine gidip “Baba ben senin arzunu yerine getirdim doktor oldum” demeyi hayal ediyor.

Siz de bir yetimin geleceğini inşa edebilirsiniz

Bu sistemle çocukları himaye altına alan İHH, düzenli bağışlarla yetim çocukların eğitim, sağlık, barınma, gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyor. Bugün 50 ülkede 100 bin 148 yetim destekleyen İHH, 13 ülkede 38 yetimhane, 1 rehabilitasyon ve 1 yetim eğitim merkezi ile hizmet vermeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Yetim Eğitim Sponsorluğu aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki ve Türkiye’deki yetimlere burs yardımında bulunabiliniyor.

Destek için Hayırseverler de yetiştirilen yetimlerin genç bir kız ya da delikanlı olduklarında devam eden ihtiyaçlarına yardımcı olabilir, üniversite ya da mesleki eğitimlerinde yanlarında durmaya devam ederek hayallerini gerçekleştirmelerine vesile olabilirsiniz.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Yetim Eğitim Sponsorluğu aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki ve Türkiye’deki yetimlere burs yardımında bulunmak isteyen bağışçılar, YETIM yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ayrıca İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine YETIM koduyla projeye destek olunabiliyor.

DÜNYA İHH'dan Gazzeli yetimlere nakdi yardım