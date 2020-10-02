​İki devlet tek millet.

Giresun Belediyesi ana hizmet binasına Türk Bayrağı ve Azerbaycan bayrağı yan yana asılarak, kardeş Azerbaycan‘ın her zaman yanında olduğumuz mesajı verildi.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada:
- “Birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ile perçinleyerek kardeşlerimizin her zaman yanlarında olacağız” diyerek: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi dik duruşlu, cesaretli bir liderimiz var. Bizler de liderimiz gibi Azerbaycan halkına yapılan bu operasyonları kınıyoruz. Kardeş ülke Azerbaycan, Ermenilerin saldırılarına karşı sessiz kalmayarak karşılık vermiştir. Ülke olarak Azerbaycan’ın yanındayız. 15 Temmuz’u yaşadığımız gün Azeri kardeşlerimiz bize destek verdiği gibi biz de onların bu sancılı sürecinde en büyük destekçileriyiz” dedi.