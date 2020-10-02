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Gündem İki devlet tek millet
GİRESUN

İki devlet tek millet

Ermenistan’ın ateşkes kuralını ihlal ederek Azerbaycan’a saldırması üzerine başlatılan operasyona ülkemizin her noktasından destek yağmaya devam ediyor.

Haber Merkezi Diğer
​İki devlet tek millet.
​İki devlet tek millet.

Giresun Belediyesi ana hizmet binasına Türk Bayrağı ve Azerbaycan bayrağı yan yana asılarak, kardeş Azerbaycan‘ın her zaman yanında olduğumuz mesajı verildi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada:

  • “Birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ile perçinleyerek kardeşlerimizin her zaman yanlarında olacağız” diyerek: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi dik duruşlu, cesaretli bir liderimiz var. Bizler de liderimiz gibi Azerbaycan halkına yapılan bu operasyonları kınıyoruz. Kardeş ülke Azerbaycan, Ermenilerin saldırılarına karşı sessiz kalmayarak karşılık vermiştir. Ülke olarak Azerbaycan’ın yanındayız. 15 Temmuz’u yaşadığımız gün Azeri kardeşlerimiz bize destek verdiği gibi biz de onların bu sancılı sürecinde en büyük destekçileriyiz” dedi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu gönülleri fethediyor
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Çavuşoğlu: Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun daveti üzerine İtalya'ya gitti. Yapılan görüşmelerin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Çavuşoğlu soruları yanıtladı. Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Uluslararası toplum bir şey yapmak istiyorsa, Ermenistan’ı Azerbaycan topraklarından çıkarsın. Azerbaycan halkı ile bir milletiz. Tek millet gibi davranırız. Desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.
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