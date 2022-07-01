Gündem İki Diyarbarkır annesi daha evladına kavuştu Bakan Soylu Çocuklarını terör örgütünden söke söke aldılar dedi
DİYARBAKIR

İki Diyarbarkır annesi daha evladına kavuştu: Bakan Soylu 'Çocuklarını terör örgütünden söke söke aldılar' dedi

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan iki örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Diyarbakır Anneleri'nden iki aile daha, Jandarma ve Emniyet'imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden söke söke aldılar" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
İki Diyarbarkır annesi daha evladına kavuştu: Bakan Soylu Çocuklarını terör örgütünden söke söke aldılar dedi
Evlat nöbetinde bekleyiş devam ediyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2015 yılında terör örgütünün kırsal alanına katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Teslim olan örgüt mensuplarından A.T.’nin annesi 2020 yılından bu yana Diyarbakır Anneleri içinde yer alıyor. M.A. isimli örgüt mensubunun annesi ise Mart ayından bu yana Diyarbakır HDP İl Binası önünde bekleyişine devam ediyor. Böylelikle Evlat Nöbeti’nde kavuşan aile sayısı 37’ye, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı ise 53’e yükseldi” denildi.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Söke söke alırız. Diyarbakır Anneleri’nden iki aile daha Jandarma ve Emniyet’imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden söke söke aldılar. Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini ÇÖ-KER-TE-CEK” ifadelerine yer verdi.

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