Gündem İki kardeşin bitişik haldeki evleri yangında tamamen yandı
MANİSA

İki kardeşin bitişik haldeki evleri yangında tamamen yandı

Manisa’nın Kula ilçesinde iki kardeşin yan yana bulunan evlerinde çıkan yangın sonucu her iki ikamet de kullanılamaz hale geldi. İki kardeş ve ailelerinin misafirlikte olduğu sırada çıkan yangın sebebiyle her iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İki kardeşin bitişik haldeki evleri yangında tamamen yandı
Manisa

Manisa’nın Kula ilçesinde iki kardeşin yan yana bulunan evlerinde çıkan yangın sonucu her iki ikamet de kullanılamaz hale geldi. İki kardeş ve ailelerinin misafirlikte olduğu sırada çıkan yangın sebebiyle her iki ev de kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Çiftçiibrahim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeynel Abidin Kahraman (53) ile Yunus Kahraman (57) isimli kardeşlere ait bitişik ikametten alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı evi yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Çevredeki vatandaşların da seferber olduğu yangın söndürme çalışmalarında her iki ikamet de tamamen yanarak küle döndü. Henüz neden kaynaklandığı belli olmayan yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
İki kardeş ve aileleri misafirlikteyken evleri yandı
Öte yandan evleri tamamen yanan iki kardeşin, aileleri ile birlikte misafirlikte oldukları ve yangının bu sırada çıktığı öğrenildi.

İzmir'de orman yangını
OYNAT 00:37
İzmir'de orman yangını
İzmir'in Kiraz ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekipler yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Beyoğlu'nda korkutan yangın: Beş binaya sıçradı üçü kül oldu
GÜNDEM
Beyoğlu'nda korkutan yangın: Beş binaya sıçradı üçü kül oldu
Bunun karşılığı olur

'Bunun karşılığı olur'

ABD'den Rusya'ya sert uyarı.
Yine şaşırtmadı

Yine şaşırtmadı

​Twitter'ı satın alır almaz kararını verdi.
Bu kararlılıkla döviz stoku erir

​Bankalardaki mevduat dağılımı TL lehine hızla değişiyor.

​Heyetin üzerine yürüyüp hakime hakaret etti.

​Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye analizi

​İlk araç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek.

​Mermiler ders içinmiş.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon belgesini bugün açıklıyor.

​Yüce Allah'ın Peygamberine ilk hitabı 'Oku' emri olmuştur.

​Cezaevi servisine saldırı düzenlemişti.

​Aralarında müessese müdürü ve yöneticileri de var.

​'İki kaburga kırığım var'

​Hatıraların ve anların sesi olan bir insandı.

​Manzaraya gemiler gölge düşürüyor.

​Ukraynalı refakatsiz çocuklar için teklif geldi.

​Balıkesir'de 11 milyon zeytin ağacının serüveni başladı.
'İsraf etmiyoruz ki, tasarruf edelim'

'İsraf etmiyoruz ki, tasarruf edelim'

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde büyük bir değişim ve dönüşüme imza atıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.