İki kardeşin bitişik haldeki evleri yangında tamamen yandı

Manisa’nın Kula ilçesinde iki kardeşin yan yana bulunan evlerinde çıkan yangın sonucu her iki ikamet de kullanılamaz hale geldi. İki kardeş ve ailelerinin misafirlikte olduğu sırada çıkan yangın sebebiyle her iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Çiftçiibrahim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeynel Abidin Kahraman (53) ile Yunus Kahraman (57) isimli kardeşlere ait bitişik ikametten alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı evi yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Çevredeki vatandaşların da seferber olduğu yangın söndürme çalışmalarında her iki ikamet de tamamen yanarak küle döndü. Henüz neden kaynaklandığı belli olmayan yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

İki kardeş ve aileleri misafirlikteyken evleri yandı

Öte yandan evleri tamamen yanan iki kardeşin, aileleri ile birlikte misafirlikte oldukları ve yangının bu sırada çıktığı öğrenildi.

REKLAM