Gündem İki ton kayısı ile aracını takas edecek Bu ilanı gören şoke oluyor
MALATYA

İki ton kayısı ile aracını takas edecek: Bu ilanı gören şoke oluyor

Malatya’da bir esnaf, arkadaş ve yakınlarının kayısı talebine yetişemeyince kayısı alabilmek için otomobilini kayısı ile takas etme yoluna gitti. Aracına astığı ilanın büyük ilgi gördüğü esnaf, 2 ton kayısı ile aracı takas edebileceğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İki ton kayısı ile aracını takas edecek: Bu ilanı gören şoke oluyor
İki ton kayısı ile aracını takas edecek.

Malatya’da bir esnaf, arkadaş ve yakınlarının kayısı talebine yetişemeyince kayısı alabilmek için otomobilini kayısı ile takas etme yoluna gitti. Aracına astığı ilanın büyük ilgi gördüğü esnaf, 2 ton kayısı ile aracı takas edebileceğini belirtti.

Kayısı getirene araba


Battalgazi ilçesinde esnaflık yapan Atilla Durdu, bir çok defa aracını satmak için ilan verdi. Durdu, verdiği ilanlarla aracını satamadı. Bu sırada yakınları tarafından gelen yoğun hediyelik kayısı talebine yetişmekte zorlanan Durdu, aracını kuru kayısı ile takas etmek için kolları sıvadı. Aracına “İki ton kuru kayısı ve çekirdeğini verene bu araç verilecektir” ilanı asan esnaf Durdu, ilanın büyük ilgili gördüğünü belirterek gelen teklifleri değerlendireceğini belirtti.



“Çok fazla geri dönüş oldu”


Satamadığı aracını özellikle kayısı ile takas etmek istediğini aktaran esnaf Atilla Durdu, "Arabamı satmak istiyordum. Bir çok kez ilan vermeme rağmen satamadım. Bu sırada arkadaşlarım ve akrabalarım arayarak hediyelik kayısı talebinde bulundu. Talepler yoğun olunca aklıma böyle bir fikir geldi. Aracımın üzerine ’İki ton kuru kayısı ve çekirdeğini verene bu araç verilecektir’ ilanı astım ve sosyal medyada paylaştım. Paylaşımım büyük ilgili gördü. Çok fazla geri dönüş oldu. Kimisi patik kimisi kayısı çekirdeği ile takas edelim teklifinde bulundu. Özellikle kayısı istedim. Bugüne kadar beni aramayan akrabalarım ve yakınlarıma göndermek istiyorum” diye konuştu.

2022'nin en çok satan araba modelleri
FOTOĞRAF 23
Title
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 oranında azalarak 357.904 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 10,3 oranında azalarak 278.282 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,6 azalarak 79.622 adet oldu.<br><br>
Title
İşte 2022 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...<br><br>LAMBORGHINI 3 adet satıldı En çok satan modeli Urus: 2 adet<br>
Title
9 adet BENTLEY satıldı. En çok satan modeli Flaying Spur: 4 adet<br>
Title
JAGUAR 4 adet satıldı En çok satan modeli e-PACE: 3 adet<br>
Title
ASTON MARTIN - 11 adet En çok satan modeli V8 Vantage: 7 adet<br>
Title
FERRARI 12 adet satıldı En çok satan modeli Roma: 5 adet<br>
Title
ALFA ROMEO - 40 Adet satıldı En çok satan modeli Stelvio: 22 adet<br>
Title
MASERATI 68 adet satıldı En çok satan modeli Levante: 55 adet<br>
Title
MAZDA - 71 adet satıldı En çok satan modeli Mazda MX-5: 42 adet<br>
Title
KARSAN -157 adet satıldı En çok satan modeli Jest: 157 adet<br>
Title
KARSAN -157 adet satıldı En çok satan modeli Jest: 157 adet<br>
Title
177 adet DFSK satıldı. En çok satan modeli Seres 3: 177 adet<br>
Title
PORSCHE - 252 adet satıldı En çok satan modeli Macan: 99 adet<br>
Title
SUBARU - 307 adet satıldı En çok satan modeli XV: 243 adet<br>
Title
MINI - 411 adet satıldı En çok satan modeli Countryman: 209 adet<br>
Title
SSANGYONG - 468 adet satıldı En çok satan modeli Korando: 316 adet<br>
Title
LAND ROVER - 564 adet satıldı En çok satan modeli Range Rover Sport: 107 adet<br>
Title
MG 630 adet satıldı En çok satan modeli ZS: 478 adet<br>
Title
DS - 636 adet satıldı En çok satan modeli DS 7 Crossback: 367 adet<br>
Title
SUZUKI - 683 adet satıldı En çok satan modeli Vitara: 362 adet<br>
Title
ISUZU - 683 adet satıldı En çok satan modeli D-MAX: 544 adet<br>
Title
EN ÇOK SATAN MODELLER<br>Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar:<br><br>1 - FIAT EGEA SEDAN- 28.850 adet<br><br>2 - RENAULT CLİO HB - 22.816 adet<br><br>3 - TOYOTA COROLLA - 16.783 adet<br><br>4 - DACİA DUSTER - 12.957 adet<br><br>5 - RENAULT MEGANE SEDAN - 11.155 adet
Title
EN ÇOK SATAN TİCARİLER<br>En çok satan hafif ticari modeller... 1 - FORD TOURNEO COURİER- 11.680 adet 2 - FIAT DOBLO COMBI - 9.664 adet 3 - FORD TRANSİT KAMYONET- 5.904 adet 4 - FİAT FİORİNO COMBİ - 5.184 adet 5 - FORD TRANSİT VAN - 3.446 adet<br>
2022'nin en çok satan araba modelleri
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 oranında azalarak 357.904 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 10,3 oranında azalarak 278.282 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,6 azalarak 79.622 adet oldu. Peki kullanıcılar otomatik mi manuel mi, dizel mi benzin mi tercih ediyor. İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...


İçme suyu ararken buldular

İçme suyu ararken buldular

Mezarın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı.
Arazi kiralamasöz konusu değil

Arazi kiralama
söz konusu değil

​Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan iddialara yalanlama.
‘Uyuşturucu baronu savcı’ hakkında yeni iddialar: FETÖ borsası da kurmuş

Rusya'dan Suriye'ye hava saldırısı

Rusya'dan Suriye'ye hava saldırısı

Beşi çocuk yedi sivil hayatını kaybetti.

Faciaya ramak kaldı

Faciaya ramak kaldı

​Kaza sonrası araçtan kendilerini atıp kaçtılar.

​Doğal gaz kâşifi gençler aranıyor.

​10 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var.

​Kandil'e çıkan vekil oldu.

Sünni koalisyonunun lideri Duhok saldırısının failini açıkladı.

​'Gaz alamazsak halk ayaklanmaları çıkabilir'

​Yolun karşısına geçmek isteyen üç kadın can verdi.

ABD'deki ​Kongre olaylarına ilişkin yeni gelişme.

​Bunlar Türk halkını temsil etmiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.