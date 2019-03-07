Gündem İkisi öz oğlu 5 kişiyi öldürdü İstanbulda dehşet gecesinin gizemli detayı
3. SAYFA

Esenyurt'ta katliam: 5 ölü - İstanbul'da katliam: 2'si oğlu 5 kişiyi öldürdü

İkisi öz oğlu 5 kişiyi öldürdü: İstanbul'da dehşet gecesinin gizemli detayı

Bir yıl önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, İstanbul'da 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldürüp bir kişiyi ağır yaralayarak kayıplara karıştı. Ağır yaralı şahıs da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve ölü sayısı 5'e yükseldi. 16 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden Başakşehir'de iki kardeşini öldüren Şinasi Gürkan, yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Polisler tarafından yakalanan Gürkan'ın ilk ifadesinde cezaevindeyken cinayet kurban giden eşine sahip çıkılmadığı için cinayetleri işlediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Esenyurt'ta katliam: 4 ölü
Esenyurt'ta katliam: 4 ölü

Şinasi Gürkan, henüz belirlenemeyen bir nedenle ilk olarak İstanbul Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde bacanağının evine gitti. Bacanağı Alihan Tiz'i ve oğlu Erdal Tiz'i vurarak olay yerinden kaçtı. Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, Bacanağı Alihan Tiz ise ağır yaralı olarak Kanunu Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı şahıs da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AVCILAR'DA DA KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Şahintepe'den sonra Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde kardeşi Mühendis Gürkan'ın evine gitti. Kardeşi Mühendis Gürkan'ı otomobilin içinde öldüren Şinasi Gürkan olay yerine geldiği otomobile binerek kayıplara karıştı.

DHA
Katil zanlısı Şinasi Gürkan

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olayın, ortaya çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın gerçekleştiği sokakta bulunan otomobilin içinde Mühendis Gürkan'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Mühendis Gürkan'ın cesedi otopsi yapılaması için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

POLİS EVE GİRDİĞİNDE 2 OĞLUNUN CESEDİ İLE KARŞILAŞTI

İki kişinin Şinasi Gürkan tarafından öldürüldüğünün belirlenmesinin ardından polis ekipleri, Şinasi Gürkan'ın Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan evine Özel Harekat Timleri ile baskın yaptı. İçeri giren polis ekipleri, Şinasi Gürkan'ın öz çocukları olan, Göksal Gürkan(21) ile Gökmen Gürkan(16)'ın cansız bedenleriyle karşılaştı.

DHA
Gökmen Gürkan( 16) - Göksal Gürkan (21)

Göksal Gürkan'ın asker olduğu ve izne geldiği öğrenilirken, Şinasi Gürkan'ın Tahtakale Mahallesi'nde kardeşini öldürdükten sonra çocuklarını arayarak eve geçmelerini söylediği ileri sürüldü.

REKLAM

POLİS KATİL ZANLISININ YAKALANMASI İÇİN GENİŞ ÇAPLI OPERASYON YAPTI

Şinasi Gürkan'ın 5 kişiyi öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardından yakalanması için İstanbul genelinde gidebileceği adreslere operasyonlar düzenlendi. Esenyurt'ta bir adrese yapılan baskını Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel bizzat kendi yönetti. Yapılan operasyonda polis ekiplerinin ellerinin sürekli tetikte olması gözlerden kaçmadı.

BABASIYLA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

16 yaşındaki Gökmen Gürkan'ın sosyal medya hesabında, babası ile çekilmiş videoları ortaya çıktı. Videoda, Şinasi Gürkan'ın otomobili kullanırken çalan müziğe Gökmen'in eşlik ettiği görülüyor.

ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLİ BULUNDU

Şinasi Gürkan işlediği cinayetlerin ardından kayıplara karıştı. Gürkan'ın kullandığı otomobil polis ekipleri tarafından uzun süre takip edildi. Şişli'ye kadar kaçan Şinasi Gürkan burada otomobili bırakarak yaya olarak kaçtı. Ancak saat 01:30 sıralarında polis ekipleri Gürkan'ı Şişli'de kıskıvrak yakaladı.

DHA
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri tarafından yakalanan Şinasi Gürkan, sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. 16 yıl önce iki kardeşini öldüren Gürkan'ın eşinin de yaklaşık iki yıl önce bir cinayete kurban gittiği öğrenildi.

İLK İFADESİNDE EŞİNİ BAHANE GÖSTERDİ

Şinasi Gürkan, sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. 16 yıl önce iki kardeşini öldüren Gürkan'ın cezaevindeyken kendisinden boşanan eşinin de yaklaşık iki yıl önce bir cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Gürkan'ın ilk ifadesinde cezaevindeyken eşine sahip çıkılmadığı gerekçesiyle cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi.

REKLAM

Cezaevinden çıkan adam ikisi öz oğlu 5 kişiyi öldürdü
OYNAT 00:00
Cezaevinden çıkan adam ikisi öz oğlu 5 kişiyi öldürdü
İstanbul Esenyurt'ta 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldürüp bir kişiyi ağır yaralayarak kayıplara karıştı. 16 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden Başakşehir'de iki kardeşini öldüren Şinasi Gürkan'ın, yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktığı belirlendi.


İkisi öz oğlu 5 kişiyi öldürdü: İstanbul'da dehşet gecesinin gizemli detayı
FOTOĞRAF 15
Title
Şinasi Gürkan, henüz belirlenemeyen bir nedenle ilk olarak İstanbul Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde bacanağının evine gitti. Bacanağı Alihan Tiz'i ve oğlu Erdal Tiz'i vurarak olay yerinden kaçtı. Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, Bacanağı Alihan Tiz ise ağır yaralı olarak Kanunu Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı şahıs da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Title
Şahintepe'den sonra Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde kardeşi Mühendis Gürkan'ın evine gitti. Kardeşi Mühendis Gürkan'ı otomobilin içinde öldüren Şinasi Gürkan olay yerine geldiği otomobile binerek kayıplara karıştı.
Title
Olayın, ortaya çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın gerçekleştiği sokakta bulunan otomobilin içinde Mühendis Gürkan'ın cansız bedeni ile karşılaştı.
Title
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Mühendis Gürkan'ın cesedi otopsi yapılaması için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Title
İki kişinin Şinasi Gürkan tarafından öldürüldüğünün belirlenmesinin ardından polis ekipleri, Şinasi Gürkan'ın Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan evine Özel Harekat Timleri ile baskın yaptı. İçeri giren polis ekipleri, Şinasi Gürkan'ın öz çocukları olan, Göksal Gürkan(21) ile Gökmen Gürkan(16)'ın cansız bedenleriyle karşılaştı.
Title
Göksal Gürkan'ın asker olduğu ve izne geldiği öğrenilirken, Şinasi Gürkan'ın Tahtakale Mahallesi'nde kardeşini öldürdükten sonra çocuklarını arayarak eve geçmelerini söylediği ileri sürüldü.
Title
Şinasi Gürkan'ın 5 kişiyi öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardından yakalanması için İstanbul genelinde gidebileceği adreslere operasyonlar düzenlendi. Esenyurt'ta bir adrese yapılan baskını Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel bizzat kendi yönetti. Yapılan operasyonda polis ekiplerinin ellerinin sürekli tetikte olması gözlerden kaçmadı.
Title
16 yaşındaki Gökmen Gürkan'ın sosyal medya hesabında, babası ile çekilmiş videoları ortaya çıktı. Videoda, Şinasi Gürkan'ın otomobili kullanırken çalan müziğe Gökmen'in eşlik ettiği görülüyor.
Title
Şinasi Gürkan işlediği cinayetlerin ardından kayıplara karıştı. Gürkan'ın kullandığı otomobil polis ekipleri tarafından uzun süre takip edildi. Şişli'ye kadar kaçan Şinasi Gürkan burada otomobili bırakarak yaya olarak kaçtı. Ancak saat 01:30 sıralarında polis ekipleri Gürkan'ı Şişli'de kıskıvrak yakaladı.
Title
Polis ekipleri tarafından yakalanan Şinasi Gürkan, sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. 16 yıl önce iki kardeşini öldüren Gürkan'ın eşinin de yaklaşık iki yıl önce bir cinayete kurban gittiği öğrenildi.
Title
Şinasi Gürkan, sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. 16 yıl önce iki kardeşini öldüren Gürkan'ın cezaevindeyken kendisinden boşanan eşinin de yaklaşık iki yıl önce bir cinayete kurban gittiği öğrenildi.
Title
Gürkan'ın ilk ifadesinde cezaevindeyken eşine sahip çıkılmadığı gerekçesiyle cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi.
Title
Olay yerinden görüntüler...
Title
Olay yerinden görüntüler...
Title
Olay yerinden görüntüler...
İkisi öz oğlu 5 kişiyi öldürdü: İstanbul'da dehşet gecesinin gizemli detayı
Bir yıl önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, İstanbul'da 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldürüp bir kişiyi ağır yaralayarak kayıplara karıştı. Ağır yaralı şahıs da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve ölü sayısı 5'e yükseldi. 16 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden Başakşehir'de iki kardeşini öldüren Şinasi Gürkan, yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Polisler tarafından yakalanan Gürkan'ın ilk ifadesinde cezaevindeyken cinayet kurban giden eşine sahip çıkılmadığı için cinayetleri işlediği öğrenildi.


İlk ezan-ı şerif

İlk ezan-ı şerif

Regaib Kandili ile açılan Çamlıca Camii'ne vatandaşlar akın etti.
Selfie iç güvenliktehdidi oldu

Selfie iç güvenliktehdidi oldu

'​TSK personeline interneti yasaklamalı mı?' sorusu gündemde.
Fıratın doğusu için hazırız

Fıratın doğusu için hazırız

Fuat Oktay'dan operasyon için önemli açıklama.
Konkordato yüzde 50 azaldı

Konkordato yüzde 50 azaldı

Albayrak: 43,5 milyar TL kredi büyümesi oldu.
Katillerinin cezası kesinleşti

Katillerinin cezası kesinleşti

​Şehit Ömer Halisdemir'in katillerinin cezası onandı.
Özür diledi

Özür diledi

Formasına kavuşan Olcay Şahan'dan açıklama.
Yöneticiliği bırakıp süt taksiyi kurdu

Yöneticiliği bırakıp süt taksiyi kurdu

Siparişleri 3 saat içerisinde evlere ulaştırıyor.
Büyük hüsran

Büyük hüsran

​Fenerbahçe'de 50 milyon TL'lik kadro dışı.

İkisi öz oğlu5 kişiyi öldürdü

İkisi öz oğlu5 kişiyi öldürdü

​İstanbul'da adres adres gezip katliam yapan şahsın ilk ifadesinde çarpıcı detay.
Yurt dışında ilk teste hazır

Yurt dışında ilk teste hazır

Türkiye'nin sattığı İHA'lar yeni görev yerine gidiyor.

İlk ezan okundu

İlk ezan okundu

​Cumhuriyet tarihinin en büyüğü ibadete açıldı.
Kamu ödemesican suyu olur

Kamu ödemesican suyu olur

​İş dünyası ve uzmanlar, kamu borçlarını değerlendirdi.
PKKya hava savunma sistemi

PKKya hava savunma sistemi

​Son 2,5 ayda ABD tarafından PKK'ya 2 bin 500 TIR dolusu silah sevk edildi.
Sultanbeyliyemega projeler

Sultanbeyliyemega projeler

​Sultanbeyli adayı Hüseyin Keskin, yeni dönem projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
Pariste unutulmaz son

Pariste unutulmaz son

Manchester, kimsenin beklemediği sürprizi yaptı.
En güzel Regaib Kandili mesajları
Gündem

En güzel Regaib Kandili mesajları

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandili bugün gece idrak edilecek. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek Regaib Kandili'nde Müslümanlar birbirlerine mesaj atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Biz de sizler için güzel, anlamlı, resimli, kısa kandil mesajlarını derledik. Haberimizde en güncel 2019 kandil mesajlarını bulabilirsiniz.
Elektrik süpürgesi sayesinde eşi ve 4 çocuğunun öldürüldüğü katliamdan kurtuldu
Gündem

Elektrik süpürgesi sayesinde eşi ve 4 çocuğunun öldürüldüğü katliamdan kurtuldu

Erzurum'da geçen yıl mal paylaşımı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağabeyi, 4 yeğenini ve ağabeyinin damadını öldüren İlhami Yıldız ile 2 oğlunun yargılanmasına başlandı. Yaşanan olayda eşini, 4 oğlunu ve damadını kaybeden Meryem Yılmaz, "Ben temizlik yapıyordum. İlhami, cinayet sonrası gelip evimizin kapısını çalmış. Ben elektrikli süpürgeyi çalıştırdığım için sesleri duymadım. Belki süpürge çalıştırmasaydım, kapıyı açardım, beni de öldürürdü" dedi.
Erdoğan'dan ABD'ye F-35 uyarısı: Kimse Türkiye'yi terbiye etmeye kalkmasın
Gündem

Erdoğan'dan ABD'ye F-35 uyarısı: Kimse Türkiye'yi terbiye etmeye kalkmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington yönetiminin S-400 konusundaki şantajlarına tepki gösterdi. Erdoğan, F-35 vermemekle Türkiye'yi tehdit eden ABD'ye "Kimse bizi terbiye etmeye kalkmasın bizim buna karşı bağışıklığımız var. Bizim şu anda THY olarak filomuzun neredeyse yarısı Boeing. 4 yıl içerisinde 100'e yakın bir alım yapıyoruz. Türkiye şimdi bu noktada ABD'nin kalkıp da S-400 tutturması yanlış bir şey" yanıtını verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.