İleri saat kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

Dünya

ABD Başkanı Trump yine şaşırttı

ABD Başkanı Trump, Kanada ile varılan ticaret anlaşması nedeniyle düzenlediği basın toplantısında ilginç açıklamalarda bulundu. Gazetecilere hiç içki içmediğini açıklayan Trump, "İçki içmiyorum. Az sayıdaki iyi özelliklerimden biri bu. İçki içsem halim ne olurdu düşünsenize” dedi. Trump'ın soru sorma hakkı tanıdığı kadın muhabirle alay etmesi de tepki çekti.