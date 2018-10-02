Gündem İleri saat kararı Resmi Gazetede yayınlandı
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İleri saat kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

Gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla uygulanan ileri saat uygulanmasının devam ettirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İleri saat uygulaması kararı Resmi Gazete'de ​yayımlandı.
İleri saat uygulaması kararı Resmi Gazete'de ​yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

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